Aufgrund der Coronakrise sind Grafikkarten aktuell etwas teurer als sonst. Doch ein Modell trotzt dem Trend und ist nun wieder zum Bestpreis erhältlich: die GTX 1660 SUPER. GIGA klärt, wo ihr das beste Angebot findet – und für wen es sich lohnt.

Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER Facts

Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER: Turing-Grafikkarte so günstig wie lange nicht mehr

Gute Angebote für Grafikkarten waren in letzter Zeit eher Mangelware. In den letzten Wochen sind die Preise der Grafikbeschleuniger in den meisten Fällen sogar leicht gestiegen – echte Schnäppchen musste man mit der Lupe suchen.

Umso schöner ist es, dass Amazon gerade einen interessanten Deal für eine Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER auf Lager hat. Der Versandriese bietet ein kompaktes Custom-Modell der Grafikkarte gerade zum Preis von 219,99 Euro an – so günstig kommt man nirgendwo sonst an eine neue GTX 1660 SUPER.

Einziger Wermutstropfen: Amazon hat die Karte aktuell gar nicht auf Lager. Nach dem Kauf müsst ihr euch also mitunter etwas gedulden, bis die Grafikkarte zu euch geliefert wird. Immerhin, Amazon bucht das Geld erst ab, wenn die GPU verschickt wird.

Hier findet ihr die technischen Daten der Inno3D GeForce GTX 1660 SUPER Compact im Überblick:

Modellname: Inno3D GeForce GTX 1660 SUPER Compact Chiptakt 1.530 MHz / 1.785 MHz Boost Shader 1.408 TDP 125 Watt VRAM 6 GB GDDR6 Speichertakt 14 GHz Speicherinterface 192 Bit Speicherbandbreite 336 GB/s Stromversorgung 1x 8-pin PCIe Anschlüsse 1x HDMI 2.0b

3x DisplayPort 1.4a Bauhöhe zwei Slots

Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER: Für wen lohnt sich der Kauf?

Für einen Preis von rund 220 Euro bietet die GTX 1660 SUPER ordentliche Leistung fürs Geld. Wer in Full-HD spielen will, kann alle Einstellungen auf Anschlag drehen, ohne sich Gedanken über eine zu niedrige Bildrate machen zu müssen. In fast allen Spielen sollten hier problemlos 60 FPS erreicht werden.

Auch für Streaming- und YouTube-Einsteiger ist die Karte einen Blick wert. Dank des potenten NVENC-Video-Encoders, auf den alle Turing-Karten zurückgreifen können, sieht das gestreamte oder aufgenommene Bild gut aus, ohne dabei auf die Ressourcen des Prozessors zurückgreifen zu müssen. Eure Bildrate sollte also auch während der Aufnahme oder des Streamens recht stabil bleiben.

Das angebotene Custom-Modell von Inno3D gehört zu den kompakten Varianten der GTX 1660 SUPER. Sowohl Bauhöhe als auch -breite fallen gering aus, sodass die Karte auch ohne Probleme in einem kleinen Gehäuse Platz findet. Viel Potenzial zum Übertakten gibt es aufgrund des einzelnen Axial-Lüfters nicht. Auch die Lautstärke der Grafikkarte wird unter Last stark zunehmen – wer jedoch sowieso mit Kopfhörern spielt, sollte damit kein Problem haben. Alles in allem handelt es sich bei diesem Modell ganz klar um eine „Gut und Günstig“-Variante der GTX 1660 SUPER, die mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis auftrumpft.

Wem Features wie NVENC oder G-Sync und der geringe Stromverbrauch egal sind, kann stattdessen auch zur RX 580 oder RX 590 greifen. Diese sind noch einmal ein paar Euro günstiger als die GTX 1660 SUPER zu haben und bieten ebenfalls ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zum Spielen in Full-HD-Auflösung.