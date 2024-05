o7: Bedeutung des Emotes beim Gaming & auf Twitch

Der kurzen Buchstaben-Zahlenkombination „o7“ begegnet man im Netz häufig im In-Game-Chat oder bei Streaming-Plattformen wie Twitch, YouTube & Co. Was das Emote o7 bedeutet, klären wir an dieser Stelle für euch.

Anzeige

Was bedeutet o7?

o7 ist ein schriftliches Emoticon und sollte bildlich als „Salut“ verstanden werden. Dabei ist das kleine „o“ als Kopf einer Person zu deuten, während die „7“ die typische Handgeste des angewinkelten Arms darstellt, wo die flache Hand nahe der Stirn gehalten wird. Mittlerweile gibt es auch ein passendes Salut-Emoji. Trotzdem schreibt sich die Zeichenkombination o7 gerade im In-Game-Chat natürlich viel schneller und bleibt somit wahrscheinlich weiterhin die gängige Art, um die Geste darzustellen.

Könnt ihr die Spiele anhand der verwendeten Emojis erraten:

Wie kann man o7 einsetzen?

Das Emoticon o7 wird in den meisten Fällen wie ein Salut ebenfalls als Respektsbekundung oder Begrüßung beziehungsweise Verabschiedung benutzt. Hat ein Teammate in einem Spiel eine gute Leistung abgeliefert, könnt ihr ihm wie mit einem „gg“ auch mit einem o7 gratulieren beziehungsweise „Respekt zollen“. Ebenso könnt ihr einem Streamer mit einem o7 im Chat verdeutlichen, dass er gerade eine besonders schwere Stelle im Spiel gut gemeistert hat. Gerade bei Spielen mit militärischem Inhalt, wird o7 auch hinter den Willkommens- oder Abschiedsgruß geschrieben, um dem Setting zu entsprechen.

Anzeige

Natürlich wird das Emote auch gerne im sarkastischen Sinne eingesetzt, um sich mit der vermeintlichen Respektsbekundung über die Umstände lustig zu machen. Dann wird es meist ähnlich wie das „F“ im Chat genutzt. Es soll verdeutlichen, dass die Leistung im Spiel oder die Situation, unter welchen Umständen der Spieler zum Beispiel gerade gestorben ist, lustig war. Lest ihr ein o7 im Chat, während der Spieler gerade im hohen Bogen durch die Arena fliegt oder das Auto durch das Anfahren eines Hydranten explodiert, möchte die Person damit klarmachen, dass sie einerseits den Schmerz des Spielers versteht, aber die Sachlage auch durchaus witzig findet.

Anzeige

Quiz: Kennt ihr die Bedeutung dieser Emojis bei Whatsapp und Co.?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.