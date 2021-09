Klarmobil hat bei seinen Allnet-Flats zum günstigen Preis das verfügbare Datenvolumen ordentlich hochgeschraubt. Je nach Tarif-Auswahl surft und telefoniert ihr dabei im Netz von Vodafone oder Telekom. Versüßt werden die Angebote noch durch mehrere Extras – ohne Aufpreis.

Klarmobil bietet ab sofort seine Allnet-Flat-Tarife zu neuen Konditionen an: Je nach Tarifauswahl erhalten Kunden sogar bis zum dreifachen des normalen Datenvolumens – bei gleichzeitig niedrigeren Preisen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert sich damit bei allen drei verfügbaren Tarifoptionen deutlich:

Allnet Flat 5 GB (zuvor 3 GB) jetzt für 10 Euro pro Monat mit bis zu 25 MBit/s

(zuvor 3 GB) jetzt pro Monat mit bis zu 25 MBit/s Allnet Flat 15 GB (zuvor 5 GB) jetzt für 15 Euro pro Monat mit bis zu 25 MBit/s

(zuvor 5 GB) jetzt pro Monat mit bis zu 25 MBit/s Allnet Flat 20 GB (zuvor 10 GB) jetzt für 20 Euro pro Monat mit bis zu 50 MBit/s

Allnet Flat von Klarmobil: Das kriegen Kunden für ihr Geld

Interessierte haben die Wahl aus drei Varianten mit entsprechend mehr Datenvolumen. Enthalten sind außerdem eine Telefon- und SMS-Flat und kostenlose Mitnahme der bisherigen Rufnummer. Den einmaligen Anschlusspreis schenkt euch Klarmobil ebenso wie ein Paar drahtlose In-Ear-Kopfhörer von Urbanista im Wert von 49 Euro. Obenauf sind 6 Monate Mitgliedschaft bei Deezer im Preis enthalten.

Aber Achtung: Das Deezer-Abo verlängert sich automatisch und kostet euch ab dem 7. Monat 9,99 Euro pro Monat. Wer daran kein Interesse hat, sollte rechtzeitig – am besten direkt nach Vertragsschluss – bei Deezer kündigen um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Den Anschlusspreis und die Kopfhörer gibt es im Rahmen der aktuellen Aktion bis zum 24. Oktober kostenlos.

Was ihr vor der Entscheidung für eine Allnet Flat von Klarmobil wissen müsst

Außerdem müsst ihr euch vor dem Vertragsabschluss noch über einiges klar sein: Die Allnet Flats von Klarmobil (bei Klarmobil ansehen) sind nicht unbedingt auf Vielsurfer ausgelegt, was sich nicht nur beim Datenvolumen, sondern auch an der Down- und Upload-Geschwindigkeit zeigt. Auf 5G müsst ihr verzichten, die reduzierten Monatspreise gelten außerdem nur für die ersten 24 Monate. Nach dem zweiten Jahr wird es teurer.

Passen gut zum günstigen Mobilfunktarif – unsere Auswahl günstiger Smartphones im Video:

Wenn ihr Wert auf einen bestimmten Netzanbieter legt, könnt ihr euch die Entscheidung leicht machen: Derzeit haben Kunden der 5-GB- und der 15-GB-Variante Zugang zum Netz der Telekom. Die Allnet Flat mit 20 GB nutzt hingegen das Vodafone-Netz.