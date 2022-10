Einige Nutzer von Microsoft Office berichten, dass sie ihr Paket nicht aktivieren können, da nach der Eingabe des Produkt-Keys die Meldung „Ihre Installation kann nicht aktiviert werden, weil Sie bereits den Grenzwert Ihres Mehrfachaktivierungsschlüssels erreicht haben“ erscheint. Was kann man in dem Fall tun?

Microsoft Office 2016 Facts

Die Meldung taucht auch bei Anwendern auf, die ihr Office-Paket schon einige Zeit lang problemlos nutzen konnten. Betroffen sind Nutzer, die einen Office-Key bei Drittanbietern über eBay und anderen Verkaufsplattformen für rund 10 Euro gekauft haben.

Fehler bei Office Aktivierung: „Grenzwert des Mehrfachaktivierungsschlüssels erreicht“

Erscheint die Fehlermeldung, ist der Aktivierungsschlüssel ungültig. Er kann nicht mehr verwendet werden, um Office zu aktivieren. Die Fehlermeldung besagt, dass die Anzahl der zulässigen Aktivierungen für diesen Key aufgebraucht ist. Das lässt sich nicht zurücksetzen. Den Key kann man also nicht wiederherstellen.

Der Produktschlüssel aus diesen günstigen Office-Angeboten beinhaltet keine vollwertige Office-Einzellizenz, sondern nur Nutzungsrechte aus Volumenlizenzverträgen. Diese setzen sich „Multiple Activiation Keys“ (MAK) zusammen, die man nur für eine beschränkte Anzahl an Office-Installationen verwenden kann.

Erscheint diese Meldung, kann man das Office-Paket nicht mehr mit dem Produkt-Key aktivieren (Bildquelle: GIGA)

Vermutlich wurde der entsprechende Key mehrfach ausgegeben und die Anzahl der zulässigen Anmeldungen inzwischen aufgebraucht. Der Schlüssel ist in dem Fall nutzlos. Es bringt auch nichts, das Office-Paket zu deinstallieren und neu zu installieren.

Lesetipp Microsoft Office 365 mit krassem Rabatt bei Amazon erhältlich

„Grenzwert des Mehrfachaktivierungsschlüssels erreicht“ – und nun?

Taucht die Fehlermeldung bei euch auf, könnt ihr Office mit diesem Aktivierungsschlüssel also nicht anmelden. In dem Fall solltet ihr den Verkäufer des Keys kontaktieren. Oft ist das allerdings schwierig, da die Händler die entsprechenden Angebote bei eBay und Co. schnell löschen oder ändern. Um auf Nummer sicher zu gehen, solltet ihr ein richtiges Office-Paket mit einem Aktivierungs-Code für einen Benutzer kaufen.

Microsoft Office 2021 | Home & Student | 1 Benutzer | PC/Mac | Aktivierungscode per Email Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2022 23:40 Uhr

Das ist zwar wesentlich teurer als die 10-Euro-Keys bei eBay, hier habt ihr aber die Sicherheit, dass euer Microsoft-Office-Paket auch nach mehreren Wochen noch funktioniert. Alternativ greift ihr auf eine kostenlose Office-Lösung zu, zum Beispiel LibreOffice.