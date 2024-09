Offizielles Brettspiel zu „Cyberpunk 2077“: Crowdfunding-Ziel mit über 2.500% übertroffen

Auf der Konsole zunächst mit Kritik bedacht, wurde „Cyberpunk 2077“ dann doch zu einem kleinen Meisterwerk – das nun den Sprung zum Brettspiel schafft.

Bei seinem Release im Jahr 2020 musste das Action-RPG des Publishers CD Projekt zunächst viel Schelte einstecken. Wegen „technischer Mängel“ nahm Sony das Spiel nur eine Woche nach der Veröffentlichung aus seinem digitalen Store – zu schwerwiegend waren Software-Fehler und Kritiken. Drei Jahre später hat der Entwickler mit dem Patch 2.0 die enttäuschten Fans überzeugen können. Nun gelingt dem Action-Game der Sprung vom Virtuellen zum Brettspiel – mit beeindruckendem Erfolg.

Ihr seid noch unentschlossen, ob ihr euch das „Cyberpunk 2077“-Brettspiel zulegen oder gar Crowdfunding-Supporter werden wollt? Dann animiert euch vielleicht der beeindruckende Trailer zu „Phantom Liberty“.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — Offizieller Cinematic Trailer

Fans würdigen das Spiel im Crowdfunding

Wie sehr „Cyberpunk 2077“ dann doch überzeugt hat, zeigt sich am nun geplanten Brettspiel des Anbieters „Go On Board“. Mit mittlerweile mehr als 17.500 Unterstützern auf der Spiele-Crowdfunding-Plattform Gamefound (Stand: 6. September 2024) zeigen die Fans, wie viel ihnen an dem Game liegt – und dass sie eine Brettspiel-Version durchaus reizvoll finden. Angepeilt hatten die Macher 100.000 US-Dollar, nach aktuellen Stand sind es aber fast drei Millionen geworden.

Was erwartet euch im „Cyberpunk“-Brettspiel?

Gezockt werden kann das Brettspiel alleine oder im Koop-Modus mit bis zu drei Spielern. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Edgerunner-Figuren, die jeweils ganz individuelle Fähigkeiten mitbringen, die im Spielverlauf aber aufgewertet werden können. Neben martialischen Waffen und Cyberware, die erworben werden können, bekommen eingefleischte Fans aber auch die Möglichkeit, die legendäre Night City zu erkunden.

Dass „Go On Board“ es versteht, Videospiele zu adaptieren, hat der Anbieter in der Vergangenheit schon erfolgreich bewiesen. Nicht umsonst erfreut sich auch „The Witcher: Die alte Welt“ großer Beliebtheit.

Die Inhalte von „Cyberpunk 2077 – Das Brettspiel“

Geplant ist die Brettspiel-Adaption in zwei Versionen: zum einen die Standard-Edition für 79 Dollar und zum anderen die Deluxe-Edition für 139 Dollar. Beide Varianten kommen mit fünf spielbaren Charakteren, 16 Gegnern, einem Boss und 13 Missionen. Enthalten sind zudem 348 Karten und ein 30-seitiges Night-City-Kartenbuch mit mehr als 50 Orten. In der Standard-Variante erwarten euch gleich fünf Missionskomponenten: Minotaurus-Spielbrett, Lebensleiste des Minotaurus, Smasher-Spielbrett und Basilisk-Spielbrett.

Während die Standard-Edition in Papierform daherkommt, verfügt die Deluxe-Variante über dickere Pappkomponenten. Mit Feindfiguren aus Kunststoff fällt der Lieferumfang hier noch üppiger aus. Dazu zählen:

16 Feind-Miniaturen

1 Smasher-Miniatur

1 Basilisk-Miniatur

4 Minotaurus-Miniaturen

4 Plastikbasen für Figuren

8 Gesundheitszähler als kugelförmige Würfel

8 Gesundheitszähler in den Basen der Miniaturen

