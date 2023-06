Zufälle gibt es! Fast wäre dieses Western-Drama mit Christian Bale in der Schublade verstaubt und wäre nie produziert worden. Eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte!

Gute Storys haben ihren eigenen Willen. Statt offensichtlich auf ihren großen Moment zu warten, harren sie still und leise aus. Irgendwann wird jemand ihr Potenzial entdecken. So geschah es bei dem harten Western-Drama „Feinde – Hostiles“, wie IMDb berichtet. Drehbuchautor Donald E. Stewart, der 1999 verstarb, schrieb die Geschichte vor seinem Tod und ließ das Skript unbemerkt in der Schublade verschwinden. Jahre später fand seine Frau das Buch und erkannte, welche Kraft in der Story um Rassismus, Rache und Vergebung steckte. Eine Idee, wer der richtige Regisseur für diesen Job ist, hatte sie auch schon: Scott Cooper („Crazy Heart“) sollte das Vermächtnis ihres Mannes umsetzen. Das Ergebnis seht ihr am Samstag, dem 1. Juli 2023, um 23:00 Uhr im ZDF oder anschließend in der ZDF-Mediathek.



Noch mehr sehenswerte Western-Momente streamt ihr mit „Yellowstone“. Einen Eindruck von der 4. Staffel der Serie, die auf Paramount+ abrufbar ist, erhaltet ihr im Trailer.



„Feinde – Hostile“: Darum geht es

Offizier Joseph Blocker (Christian Bale) soll den erkrankten Cheyenne-Häuptling Yellow Hawk (Wes Studi) und dessen Familie zurück in seine Heimat begleiten. Doch die beiden Männer verbindet eine alte Feindschaft, die das Vorhaben von Beginn an unter ungünstige Voraussetzungen stellt. Widerwillig nimmt sich Blocker der Mission an und begleitet den Häuptling quer durch das Land. Als sie auf die Witwe Rosalie (Rosamund Pike) treffen, deren gesamte Familie kürzlich von Komantschen umgebracht wurde, ändern sich die Dinge. In der feindlichen Umgebung müssen Hawk und Blocker zusammenhalten, um die tödliche Bedrohung abzuwenden.



„Feinde – Hostile“: Christian Bale liefert ab

In der Rolle des verbitterten und hasserfüllten Joseph Blocker zeigt sich Ausnahmeschauspieler Christian Bale wieder von seiner besten Seite. Nach den eindrucksvollen Performances in „American Psycho“ oder „Auge um Auge“ reiht sich „Feinde – Hostiles“ nahtlos in die Auflistung beeindruckender Darstellungen ein. Zwar lief der Western im Kino mit einem Einspielergebnis von nur 35 Millionen US-Dollar unter Ausschluss der Öffentlichkeit, doch mindert dies nicht die Leistung, die Bale vor der Kamera abliefert. Dass es sich bei Scott Coopers Film keineswegs um leichte Kost handelt, dürfte beim Blick auf die bewusste Projektauswahl von Christian Bale klar sein.



