OLED-Fernseher bieten ein unvergleichliches Bilderlebnis. Die Preise für solche TVs sind aber auch sehr hoch – sollte man meinen. LG bietet mit der A1-Serie günstige Einsteiger-OLED-Fernseher an, die schon vor dem Black Friday zu extrem günstigen Preisen verkauft werden. Jetzt sind sie noch günstiger zu haben. Es stehen vier Größen zwischen 48 und 77 Zoll zur Wahl.

Einsteiger-OLED-Fernseher von LG besonders günstig

Der Black Friday startet zwar eigentlich erst am 26. November, doch es gibt schon jetzt wirklich gute Angebote, bei denen man zuschlagen sollte. Die OLED-Fernseher der A1-Serie von LG gehören aktuell dazu. Diese sind schon zum Marktstart attraktiv bepreist und werden aktuell bei verschiedenen Händlern zu echten Spitzenpreisen angeboten. Man hat die Wahl zwischen Modellen mit 48, 55, 65 und 77 Zoll.

Wer weitere TV-Angebote zum Black Friday sucht, findet hier die passenden Deals:

Was taugen die LG-OLED-Fernseher der A1-Serie?

Wie schon zu Beginn geschrieben, handelt es sich um OLED-Fernseher der Einsteigerklasse. Man bekommt also zwar ein OLED-Panel mit den bekannten Vorteilen bei der Darstellung von Inhalten, muss aber bei den Features einige Abstriche machen. So besitzen die A1-Modelle „nur“ ein 60-Hz-Panel und verzichten komplett auf HDMI-2.1-Ports. Auch Nvidia G-Sync oder AMD FreeSync sind nicht dabei. Wer also eine Next-Gen-Konsole wie die PS5 oder Xbox Series X/S anschließen möchte, wird nicht das volle Potenzial ausschöpfen können.

Im Video verraten wir euch, was OLED-Fernseher so viel besser macht:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Doch auch wenn die OLED-Fernseher der A1-Serie nur die Basis-Ausstattung liefern, bieten sie trotzdem ein tolles Bild, was man anhand der Bewertungen entnehmen kann. Zudem ist der Preis im Vergleich zu Modellen der besseren Kategorien viel geringer. Wer also nur einen OLED-Fernseher zum Schauen von TV oder Serien haben will, ist hier genau an der richtigen Stelle und kann viel Geld sparen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).