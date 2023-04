In der Netzkultur taucht hin und wieder der Satz „„Omae wa mou shindeiru“auf. Was bedeutet das auf Deutsch und was meint man damit?

Der Ausdruck findet sich häufig als Kommentar oder auf Meme-Bildern. Manchmal gibt es auch YouTube-Videos, in denen der Satz als „Sample“ zu hören ist. Oft folgt noch ein „Nani“ am Schluss.

Das bedeutet „Omae wa mou shindeiru“ auf Deutsch

Der Satz ist vor allem im Bereich von Multiplayer-Spielen oft zu hören oder zu lesen. Damit weist man andere Mitspieler darauf hin, dass sie im Spiel nicht mehr lange zu leben haben oder gerade gekillt worden sind. „Nani“ ist eine Reaktion auf den Satz und bedeutet so viel wie „Hä?“ im Sinne von „Was?“.

„Omae wa mou shindeiru“: Wo kommt es her?

Seinen Ursprung hat der Satz im Manga „Fist of the North Star“ („Hokuto no Ken). Der Protagonist Kenshiro spricht diese Worte oft vor einem tödlichen Schlag. Kenshiro nutzt eine Schlagtechnik, bei der Gegner an verschiedenen Körperstellen getroffen werden. Der Tod tritt dadurch erst verzögert auf. Protagonist und Feind können demnach noch ein kurzes Gespräch führen, bei dem der Kämpfer darauf hinweisen kann, dass der Gegenüber bereits tot ist.

Auf Memes ist eine entsprechende Zeichnung des Charakters zu sehen, bei dem Kenshiro auf den Zuschauer mit dem Finger zeigt. Das Meme-Bild wird demnach gerne in Foren gepostet, um Leser eine Antwort direkt damit anzusprechen. Den originalen Spruch aus dem Anime könnt ihr hier im Video ansehen:

Wie so oft, gibt es auch von diesem Spruch zahlreiche Remixe bei YouTube:

Ähnliche Themen: