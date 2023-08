One Piece als Realverfilmung? Das wird laut Netflix noch dieses Jahr Realität werden. In unserem Artikel erfahrt ihr alles, was über die Netflix-Adaption des weltberühmten Anime bekannt ist.

One Piece Facts

Ein offizieller Trailer zu der Realverfilmung von One Piece wurde am 18.6. veröffentlicht. Hier könnt ihr ihn sehen:

One Piece - Teaser-Trailer OmdU

Wann erscheint die Realverfilmung von One Piece?

Wie im Trailer zu sehen ist, setzen Ruffy und seine Freunde am 31. August 2023 die Segel. Bereits seit dem 30. Januar 2023 ist bekannt, dass die Strohhüte noch dieses Jahr die Segel setzen wollen.

Ein Brief von Eiichiro Oda, dem Schöpfer der Manga- und Anime-Serie bestätigte ebenfalls, dass die Serie in den Startlöchern steht.

Im selben Brief betont Oda, wie schwer die Zusammenarbeit sich zu Anfang gestaltet hat. Ihm war sehr wichtig, dass die Realverfilmung seinen Vorstellungen entspricht. Doch jetzt kann er mit Sicherheit sagen, dass sie auf der Zielgeraden sind. Er betonte außerdem die Begeisterung und Leidenschaft, die alle Beteiligten für One Piece an den Tag legen.

Alle bisher bekannten Schauspieler der One Piece-Realverfilmung

Die Schauspieler werden nach und nach über Social Media bekanntgegeben. In der Übersicht unserer Kollegen von kino.de findet ihr alle offizielle bestätigten Schauspieler. Dort findet ihr auch weitere Informationen über die Drehbuchautoren und Behind the Scenes-Videos.

In einem Tweet wird außerdem ein weiteres wichtiges Mitglied der Strohhutbande und ein großer Fanliebling gezeigt. Wer den Anime verfolgt hat, weiß warum:

Dieses neue Design der Going Merry ist manchen Fans sauer aufgestoßen, obwohl es von Oda wie alle anderen Entscheidungen abgesegnet wurde.

Es ist außerdem bestätigt, dass die deutschen Synchronsprecher des Anime auch in der Realverfilmung sprechen. Im neusten Trailer ist das auch bei vielen deutlich erkennbar, auch wenn sie ihre Stimmen ein wenig den Schauspielern anpassen:

Gerüchte zur Produktion und zum Release

Neben bekannten Informationen ranken sich auch einige Gerüchte und Spekulationen um die Live Action-Adaption von One Piece. Wir haben sie hier für euch gesammelt:

Aus den bisher bekannten Schauspielern kann geschlussfolgert werden, dass die Serie den East-Blue-Arc umfassen und mit dem Betreten der Grand Line enden wird. Erste Bilder aus der Serie bestätigen diese Vermutung noch.

und mit dem Betreten der Grand Line enden wird. Erste Bilder aus der Serie bestätigen diese Vermutung noch. Ein Fan hat bei der Writer's Guild of America die Folgentitel der 8 Episoden gefunden. Sie unterstützen die These, dass die erste Staffel mit dem Betreten der Grand Line enden wird.

Der 31. August wurde bereits von einigen als Releasedatum spekuliert. Grund dafür war eine nicht offiziell bestätigte Vermutung (Quelle: whats-on-netflix.com), welche sich inzwischen als zutreffend herausgestellt hat.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.