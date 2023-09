One Piece Quiz: Wie gut kennt ihr Ruffy und die Strohhüte wirklich?

One Piece ist seit Jahrzehnten ein absoluter Anime- und Manga-Hit. Mit der Realverfilmung auf Netflix hat es das Piratenabenteuer sogar geschafft, eine erfolgreiche Adaption eines Anime zu erschaffen. Bislang ist für die Reise der Strohhüte kein Ende in Sicht und so könnt ihr mit Ruffy & Co. noch jede Menge Abenteuer erleben. Wenn ihr denkt, dass ihr der größte One Piece-Fan seid und euch in dieser Welt perfekt auskennt, könnt ihr euer Wissen in unserem Quiz auf die Probe stellen!

One Piece Facts

Wovon handelt One Piece?

One Piece ist eine vom Zeichner Eiichiro Oda bereits im Jahre 1997 veröffentlichte wöchentliche Manga-Serie, die mittlerweile als Anime adaptiert wurde. Inzwischen gibt es über 100 Bände und zahlreiche Erstveröffentlichungen brachen Erfolgsrekorde. Im November 2013 wurde die Mangareihe zur erfolgreichsten und meistverkauften Serie der Geschichte. Der Manga erzählt die Geschichte des jungen Ruffy, der nur ein Ziel hat: König der Piraten zu werden. Darum begibt er sich auf die Suche nach dem größten Schatz der Welt: One Piece. Im Laufe der Zeit begegnet er nicht nur vielen Gefährten und Gegenspielern, sondern findet sich mit der Zeit auch im Zentrum des Weltgeschehens wieder. Dabei bleibt er allerdings immer auf sein Ziel fokussiert.

Neben dem Manga, Anime und der Realverfilmung auf Netflix existieren inzwischen auch einige Kinofilme und eine große Anzahl an Videospielen. Im neusten Spiel „One Piece Odyssey“ besuchen Ruffy und seine Freunde alte Schauplätze in ihren Erinnerungen und messen sich in rundenbasierten Kämpfen mit vergangenen Widersachern:

One Piece Odyssey: Release Date Trailer

Beweist euer Wissen in unserem One-Piece-Quiz

Ihr glaubt, dass ihr alles über das Universum rund um die Strohut-Piraten wisst? Dann stellt euch jetzt der Herausforderung und beweist euer unglaubliches Wissen über die Welt von One Piece im Quiz! Das Ergebnis könnt ihr anschließend mit euren Freunden und der ganzen Welt teilen.

Hier kommt ihr zum Quiz:

