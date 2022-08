Das OnePlus Nord gibt es aktuell zum absoluten Spitzenpreis von nur 229 Euro. GIGA erklärt, wo es das Mittelklasse-Smartphone zu dem Preis gibt und was ihr dafür tun müsst.

OnePlus Nord: Amazon verschleudert Smartphone

Originalartikel:

Das OnePlus Nord ist mit einem Preis von 399 Euro sowieso schon extrem attraktiv aufgestellt. Eigentlich bräuchte es gar keinen zusätzlichen Anreiz mehr zum Kauf des Handys. Das sieht Amazon wohl anders und hat eine kleine Aktion gestartet. Prime-Kunden sparen noch einmal 30 Euro. So kostet das OnePlus Nord mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher nur noch 369 Euro und das Modell mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher 469 Euro.

Falls ihr kein Amazon Prime habt, könnt ihr den Premium-Dienst für einen Monat kostenlos abschließen und nach dem Kauf direkt wieder kündigen. So greift ihr den Rabatt ab und habt 30 Euro gespart. Für alle, die ein OnePlus Nord zu diesem Preis haben wollen, sicher eine gute Option, um noch vor dem Marktstart zu sparen.

Das OnePlus Nord vorgestellt:

OnePlus Nord: Der neue Preis-Leistungs-Kracher

Lohnt sich der Kauf des OnePlus Nord?

Wer ein günstiges und gutes Android-Handy haben möchte, der kann ohne Bedenken zum OnePlus Nord greifen. Wir haben das Handy seit einigen Tagen im Einsatz und sind im Hinblick auf den geringen Preis sehr zufrieden. Das Nord besitzt eine gute Kamera, ein 90-Hertz-AMOLED-Display, einen großen Akku, der schnell aufgeladen werden kann, und eine der besten Android-Oberflächen.

Der Marktstart findet am 4. August 2020 statt. Wer also jetzt vorbestellt, wird auch zeitnah versorgt. Das Interesse an dem Handy ist gigantisch. Es hat sofort den ersten Platz bei den Amazon-Bestsellern erobert und andere Smartphones wie das iPhone oder Samsung-Handys in den Boden gestampft. OnePlus ist also zurück und hat einen echten Preis-Leistungs-Knaller im Angebot.

OnePlus Nord mit Vertrag kaufen

Falls ihr den Betrag nicht auf einmal zahlen wollt, könnt ihr euch das OnePlus Nord auch mit Vertrag gönnen. Der Händler DeinHandy hat beide Gerätevarianten im Angebot:

Die einmalige Gerätezuzahlung liegt bei 89 beziehungsweise 99 Euro, der Anschlusspreis bei 39,99 Euro. Der Vertrag dazu kann sich aber sehen lassen.