Opel, Peugeot, Fiat, Citroën und DS: Stellantis ruft über 140.000 Autos wegen Motorschäden zurück

Der Automobilhersteller Stellantis ruft europaweit mehrere Hunderttausend Autos zurück. Warum das so ist und welche Fahrzeuge das betrifft, lest ihr hier.

Wo liegt das Problem und wer ist betroffen?

Wie Stellantis mitteilt, ist der Grund für den Rückruf die Nockenwellenkette des 1,5-BlueHDi-Dieselmotors. Dieser kann wegen der fehlerhaften Kette frühzeitig verschleißen. Sogar ein kapitaler Motorschaden kann die Folge sein, falls die Kette reißen sollte.

Zur Stellantis-Gruppe gehören mehrere bekannte Autohersteller. Betroffen sind Fahrzeuge der Marken Opel, Peugeot, Fiat, Citroën und DS Automobiles, unabhängig von Modell und Baureihe. Es geht um Autos mit einem Motor aus dem Zeitraum zwischen Oktober 2017 und Januar 2023. In Europa betrifft das mehrere Hunderttausend Fahrzeuge, etwa 141.700 davon allein in Deutschland.

Wie läuft der Rückruf ab?

Es handelt sich um einen freiwilligen Rückruf. Deshalb existiert keine Referenznummer vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Jeder Hersteller innerhalb der Stellantis-Gruppe führt den Rückruf deshalb mit einem eigenen Rückruf-Code durch.

Wer von der Rückruf-Aktion betroffen ist, erfährt dies von Stellantis per Brief oder E-Mail. Ab Juli werden zunächst die Autos aus dem Jahr 2017 in die Werkstätten gerufen, später folgen die neueren Modelle. Bei den älteren Fahrzeugen ist das Risiko eines Motorschadens durch die fehlerhafte Nockenwellenkette am größten.

Habt ihr einen Opel, Peugeot, Fiat, Citröen oder DS aus dem genannten Zeitraum und bekommt Post von Stellantis, solltet ihr euer Auto in einer Fachwerkstatt des Konzerns überprüfen lassen. Falls notwendig, wird die Nockenwellenkette kostenlos ersetzt.

Was ist, wenn die Nockenwellenkette bereits getauscht wurde?

Ein erstes Anzeichen für ein Problem mit der Nockenwellenkette können ungewöhnliche Motorgeräusche sein. Habt ihr aufgrund dieser Geräusche die problematische Kette bereits in einer autorisierten Werkstatt austauschen lassen, könnt ihr die Kosten dafür zurückbekommen.

Voraussetzung ist, dass der Austausch zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 30. Juni 2025 erfolgte. Stellantis hat für die Erstattung eine Onlineplattform eingerichtet, die ihr über die Webseite der jeweiligen Konzernmarke erreichen könnt.