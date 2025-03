Ordinary Angels: Steckt eine wahre Geschichte dahinter?

„Ordinary Angels“ bewegt die Netflix-Gemeinde und schaffte es dort im letzten Herbst auf Platz eins. Doch gibt es einen realen Hintergrund für die Story?

„Ordinary Angels“ erzählt die höchst emotionale Geschichte eines Mädchens, das dringend eine lebensrettende Transplantation braucht. Es ist ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit. Doch basiert die Handlung auf wahren Ereignissen, oder ist sie reine Fiktion? Hier erfahren Sie, was wirklich hinter der Serie steckt.

„Ordinary Angels“ und die wahre Begebenheit dahinter

1992 verlor Ed Schmitt seine Frau Theresa an eine seltene Autoimmunerkrankung. Als alleinerziehender Vater musste er sich nun um die an einer angeborenen Lebererkrankung leidenden Schwestern Ashley und Michelle kümmern. Während die Achtjährige schon eine Lebertransplantation hinter sich hatte, stand diese der zwei Jahre jüngeren Michelle nun bevor.

Am 16. Januar 1994, dem Termin für den Eingriff, tobte ein heftiger Schneesturm über Louisville. Straßen wurden gesperrt und es schien unmöglich, den Flughafen zu erreichen. In einer dramatischen Rettungsaktion standen etwa 200 Einwohner der Stadt zusammen und räumten eine Parkfläche, damit ein Flugzeug landen und Michelle zu ihrer lebensrettenden Operation fliegen konnte.

Worum geht es bei „Ordinary Angels“?

Im Mittelpunkt des Netflix-Stürmers steht die von Hilary Swank brillant gespielte Sharon Stevens. Die alleinerziehende und alkoholabhängige Friseurin aus Louisville in Kentucky wird vom Schicksal der Familie Schmitt ergriffen und verändert deren Leben nachhaltig.

Michelle Schmitt braucht dringend eine Lebertransplantation. Sharon bietet der Familie Hilfe an, sammelt Geld mit einem 24-Stunden-Haarmarathon und organisiert die beispiellose Rettungsaktion im Schneesturm, wodurch das Leben des Kindes gerettet werden kann.

Wie kam der Film bei Familie Schmitt an?

Familie Schmitt kann sich nach eigener Aussage voll und ganz mit dem Film identifizieren. Michelles Schwester Ashley äußerte sich gegenüber WDRB und lobte Regisseur Jon Gunn für seine Arbeit.

Auch den Filmtitel fand die Familie stimmig, denn es hatte an diesem Tag eine ganze Reihe „normaler Engel“ gegeben, welche alle hinter der Familie standen und Michelle damit das Leben retteten.

Wie verlief das Leben von Michelle Schmitt nach der Operation?

Michelle bekam damals eine Leber von einem siebenjährigen Jungen aus Kansas, der an einem Hirnaneurysma starb. Beide Familien verband fortan eine enge Freundschaft. Michelle Schmitt machte eine Ausbildung, heiratete 2015 und arbeitete am Empfang in einem Krankenhaus.

Im Mai 2021 starb Michelle an einem Magenaneurysma. Sie wusste, dass eine Serie über ihr Leben gedreht wurde. Die Familie hofft, dass durch die Serie mehr Menschen sich mit dem Thema Organspende auseinandersetzen.

