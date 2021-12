Neue Angebote der Woche bei Otto: Der deutsche Versandhändler hat wieder den Rotstift angesetzt und viele Produkte aus den Bereichen Fernseher, Smartwatches und Gaming reduziert. Welche der angepriesenen Deals auch tatsächlich gute Angebote sind, haben wir für euch herausgefunden.

Otto.de: Angebote im Dezember – Welche Deals lohnen sich wirklich?

Bei Otto gibt es jeden Mittwoch bis einschließlich Dienstag neue reduzierte Artikel, mit dabei sind diesmal unter anderem viele Fernseher, Monitore, Kopfhörer und Gaming-Hardware. Doch lohnt sich tatsächlich auch jedes Angebot oder sind Amazon und Co. eventuell günstiger? Wer wahre Schnäppchen ergattern möchte, sollte Preise vergleichen. Oder: GIGA fragen! Die folgenden Aktionspreise gelten bis einschließlich 21.12.2021 bzw. solange der Vorrat reicht.

Aktuell erhaltet Ihr bis zum 31.12.2021 die Möglichkeit auf eine Ratenzahlung mit 0% Finanzierung.

Die Angebote dieser Woche bei Otto im Preis-Check

Wir haben die Preise verglichen und für euch die besten Deals der aktuellen Woche zusammengefasst:

Samsung Premium GQ65QN91AAT QLED-Fernseher mit 65 Zoll

Samsung 65 Zoll Premium QLED-TV für 1.729 Euro (statt 2.299 Euro UVP): Der 65 Zoll große QLED-TV von Samsung verfügt über eine 4K-Bildauflösung und eine native Bildauflösung von 100 Hz. In der aktuellen Cashback-Aktion von Otto könnt ihr euch beim Kauf entweder ein Galaxy S20 FE oder 300 Euro sichern.

Samsung Premium GQ55QN91AAT QLED-Fernseher mit 55 Zoll und 4K

Samsung 55 Zoll Premium QLED-TV für 1.299 Euro (statt 1.699 Euro UVP): Der 55-Zoll große LED-TV von Samsung verfügt über eine 4K-Bildauflösung und eine native Bildauflösung von 100 Hz. In der aktuellen Cashback-Aktion von Otto könnt ihr euch außerdem beim Kauf entweder ein Galaxy S20 FE oder 250 Euro sichern.

LG OLED77B19LA OLED-Fernseher mit 77 Zoll und 4K

LG 77 Zoll OLED-TV für 2.499 Euro (statt 4.999 Euro): Dieser 77-Zoll-Riese von LG mit OLED-Display verfügt über eine 4K-Bildauflösung, einen a7-Intelligent-Prozessor und eine native Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Samsung C24RG54FQR Curved-Gaming-Monitor 24 Zoll

Samsung 24 Zoll Curved-Monitor für 139 Euro: Mit 24 Zoll und Full-HD-Auflösung, 4 ms Reaktionszeit, 144 Hz, und zwei HDMI-Anschlüssen.

Samsung C32G54TQWR Gaming-Monitor mit 32 Zoll

Samsung 32 Zoll Curved-Gaming-Monitor für 299 Euro: 32-Zoll-Monitor von Samsung mit WQHD-Auflösung, 144 Hz und 1 ms Reaktionszeit.

Samsung C27R504FHR Curved-Gaming-Monitor mit 27 Zoll

Samsung Curved-Monitor für 164,90 Euro (statt 229 Euro UVP): 27-Zoll-Monitor von Samsung mit FH-Auflösung, 60 Hz und 4 ms Reaktionszeit.

Sony WF-1000XM4 kabelloser Earbuds mit ANC

Sony In-Ear Kopfhörer für 229 Euro (statt 279,99 Euro UVP): Bluetooth-Kopfhörer von Sony mit Active Noise Cancelling, bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit.

Sony HT-SF150 Stereo Soundbar

Sony Stereo-Soundbar für 79 Euro (statt 149,99 Euro UVP): Kann via HDMI-Anschluss mit dem Fernseher oder Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden.

Samsung EVO Plus 256GB SDXC UHS-I U3

Samsung Evo Plus für 16,99 Euro (statt 37,90 Euro): Samsung microSD mit 256 GB Speicherkapazität und ermöglicht durch die UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 4K Video- sowie Serienbildaufnahmen.

Nintendo Switch »Joy-Con« Controller-Ladestation

Nintendo Switch Controller-Ladestation für 22,99 Euro (statt 29,99 Euro): Diese Controller-Ladestation kann sowohl zum Aufladen der beiden Joy-Cons dienen als auch als traditioneller Controller verwendet werden.

Nintendo, Game & Watch: The Legend of Zelda

Nintendo Game & Watch für 39,99 Euro (statt 59,99 Euro): Diese Mini-Konsole beinhaltet die drei Zelda Titel „The Legend of Zelda“, „Zelda II: The Adventure of Link“, „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ und den Game & Watch-Klassiker Vermin mit Link als spielbarem Charakter.

GP Batteries »Super Alkaline AA« Batterie, LR6 (1,5 V, 20 St)

20 AA Batterien von GP für 3,99 Euro (statt 11,99 Euro UVP)

