In nur zwei ist endlich das Schnäppchen-Fest schlecht hin da: Der Black Friday 2021. Wer allerdings nicht mehr so lange warten will, kann auch jetzt schon wirklich gute Angebote finden, wie zum Beispiel bei Otto. Wir haben uns die Deals angesehen, Preise verglichen und listen folgend nur die besten Angebote.

Die besten Otto-Schnäppchen noch vor Black Friday 2021

Am 26. November ist es endlich so weit, der Black Friday 2021 ist dann endlich da. Allerdings haben viele Händler schon vorher lohnenswerte Deals und Angebote auf Lager. Der Onlineversandhändler Otto ist da keine Ausnahme und bietet jetzt schon Rabatte auf zahlreiche Produkte, darunter Smart-TVs, Kaffeevollautomaten, Gaming Zubehör, Sportgeräte und vieles mehr. GIGA hat für euch den Preisvergleich übernommen und listet folgend nur die Angebote, die es nirgends günstiger gibt.

Außerdem bietet Otto eine 0 %-Finanzierung an: Noch bis zum 6. Dezember könnt ihr eure Einkäufe bequem in 12 Monatsraten zahlen – ohne Zinsen zu bezahlen.

Black Friday bei Otto: Angebote im Preis-Check

Apple AirPods (2019)

Apple AirPods (2019) für 115 Euro (statt 149 Euro UVP): Sehr beliebte Bluetooth-Kopfhörer von Apple mit bis zu 5 Stunden Wiedergabezeit und Rauschunterdrückung.

LG 50UP81009LR LCD-LED Fernseher mit 50 Zoll und 4K

LG 50 Zoll LCD-LED Smart-TV für 449 Euro (statt 699 Euro UVP): 50 Zoll LCD-LED-Fernseher von LG mit 4K-Auflösung, 60 Hz nativer Bildwiederholfrequenz und AirPlay-2-Schnittstelle. Kompatibel mit Amazon Alexa.

De'Longhi Kaffeevollautomat ESAM 428.40.B Perfecta Evo

DeLonghi Kaffeevollautomat für 549 Euro (statt 1.099 Euro UVP): Mit 13-stufigem Kegelmahlwerk für schnelle Zubereitung von Espresso, Kaffee, Doppio+, Long Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte, heißem Wasser und heißer Milch.

Samsung HW-T400/ZG Stereo Soundbar

Samsung Stereo-Soundbar für 71,11 Euro (statt 149 Euro UVP): Mit eingebautem Subwoofer, zwei Klangkanälen für tiefen Bass, Fernbedienung und via NFC ganz einfach mit dem Smartphone verbindbar.

Samsung 980 PRO SSD 1TB + Far Cry 6 PS5

Samsung 1 TB SSD + Far Cry 6 für 169,99 Euro (statt 274,89 Euro UVP): Interne SSD mit 1 TB Speicher ist PS5 kompatibel und lässt sich kinderleicht einbauen. Dazu gibt es das brandneue Far Cry 6 für die PS5 ebenfalls dazu.

E-Bike Prophete Graveler e9000

E-Bike von Prophete für 2.899 Euro (statt 3.539, 95 Euro): E-Fahrrad mit AEG-Mittelmotor, maximalem Drehmoment von bis zu 100 Nm, 10 Gängen und Scheibenbremsen von Shimano.

Reebok Laufband Jet 300 Series

Reebok Laufband für 999 Euro (statt 1.700 Euro UVP): Laufband von Reebok mit 24 voreingestellten Programmen und Körperfettanalyse, iPod-Anschlussmöglichkeit via USB-Kabel, 15 elektronische Steigungsstufen, 3 benutzerdefinierten Zielprogrammen und MP3 Funktion mit 5W-Lautsprechern.

Was ist der Black Friday eigentlich?

Der Black Friday kommt ursprünglich aus den USA. Dort wird schon seit Jahren am Wochenende nach Thanksgiving ein wahres Schnäppchen-Fest gefeiert und Platz fürs Weihnachtsgeschäft zu machen. Die Rabatte sind dabei so wahnsinnig gut, dass die Leute das ganze Jahr darauf warten. Seit einigen Jahren ist das gigantische Shopping-Event auch in Deutschland angekommen und viele Geschäfte und Onlineshops machen mit und setzen vor und am Black Friday den Rotstift an.