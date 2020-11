Riesige Fernseher gibt's ohne Ende, doch für Käufer mit besonderen Anforderungen schaut es anders aus. Bei den Black-Friday-Deals verschleudert Otto jetzt aber ganz spezielle TVs zu günstigen Preisen. Darunter ein Stiftung Warentest Sieger – da kann man nichts falsch machen.

Black Friday bei Otto: Stiftung Warentest Sieger von Samsung zum Bestpreis

Vor einigen Jahren waren sie ein richtiger Trend, heute gibt's kaum noch neue TV-Modelle mit gebogenen Bildschirmen, sogenannte Curved-LED-Fernseher. Eine Ausnahme bildet da Samsung, die doch tatsächlich noch topaktuelle Modelle im Programm haben. Aktuell gibt's diese in der Black-Friday-Woche reduziert zum Bestpreis und gleich in 3 Bildschirmgrößen. Konkret zur Auswahl stehen:

Allen gemein ist das gebogene 4K-Panel in Ultra-HD-Auflösung – mittlerweile wie schon erwähnt eine Rarität und für Freunde der besonderen Form, die man so auch von großen Kinoleinwänden kennt, eine echte Gelegenheit. Der Rest der Ausstattung kann sich auch sehen lassen. Insbesondere Nutzer von iPhone, iPad und Mac werden bedacht, sind doch Apple-TV-App und AirPlay 2 direkt im Samsung Smart Hub auf dem Fernseher eingebunden. So kann man schnell Bilder und Filme „rüberbeamen“ und auch den Streaming-Dienst Apple TV+ direkt auf dem großen TV genießen.

Alle Black-Friday-Angebote bei Otto

Doch auch der Rest der Ausstattung kann sich sehen lassen, in kurzen Stichpunkten:

Smart TV, HbbTV, HDR, Google Assistant, Alexa

Triple Tuner (DVB-T2 HD/S2/C), PQI 1500 (Picture Quality Index)

WLAN, Bluetooth, DLNA, 3x HDMI, 2x USB, CI+ Modul-Schacht

Ihr wollt euch einen neuen TV kaufen? Informationen zur perfekten Auswahl liefert unser Service-Video:

Wie schneiden die Curved-Fernseher ab?

Was taugen denn nun die Curved-Fernseher von Samsung? Eine ganze Menge, das kleine Modell mit 49-Zoll-Display konnte in der Ausgabe 01/2020 der renommierten Stiftung Warentest überzeugen und heimste nicht nur eine Note „GUT 1,9“ ab, sondern belegte unter 17 Fernsehern sogar noch den ersten Platz. Besonders herauszustellen: Der Sound ist der beste im ganzen Test und das Gerät ist angenehm zu handhaben.