Bei Otto gibt es aktuell einen 50-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung und Android TV im Angebot. Das Gerät zeichnet sich durch eine überraschend gute Ausstattung aus. GIGA hat die Details für euch.

Otto verkauft TCL-Fernseher mit 50 Zoll für 299 Euro

Es muss nicht immer Samsung, LG oder Philips sein. Wer sich einen guten und günstigen 4K-Fernseher kaufen möchte, kann auch zu TCL greifen. Bei Otto wird aktuell der TCL 50P616 mit 50 Zoll zum Preis von nur 299 Euro verkauft. Das ist im Vergleich zur Konkurrenz wirklich wenig, wenn man sich anschaut, was der Fernseher zu bieten hat. Als Betriebssystem kommt beispielsweise Android TV zum Einsatz, sodass man alle Apps ausführen kann, die man benötigt. Sogar Premium-Funktionen wie HDR10, Micro Dimming Pro und ein Gaming-Modus sind an Bord. Der Preis gilt aber nur noch heute, sodass ihr schnell zuschlagen müsst. Die Versandkosten belaufen sich auf 5,95 Euro, sodass ihr am Ende bei 304,95 Euro landet.

Natürlich bietet der TCL 50P616 die gesamte Bandbreite an Basisausstattung, die ein moderner Fernseher besitzen sollte. Dazu gehört ein Triple-Tuner, WLAN, drei HDMI-Anschlüsse und zwei USB-Ports. Die Bewertungen bei Otto sind auch ziemlich gut. Dort gibt es 4,5 von 5 möglichen Sternen. Kunden loben die hohe Performance, das gute Bild und den tollen Klang des Fernsehers. Er soll zudem gute Schwarzwerte bieten und es soll kein Clouding auftreten, was in der Preisklasse keine Selbstverständlichkeit ist.

Fernseher mit 55 und 65 Zoll ebenfalls im Angebot

Falls euch das 50-Zoll-Modell zu klein ist, könnt ihr bei Otto auch zum TCL 55P616 mit 55 Zoll für 399,99 Euro greifen. Und wenn selbst das nicht reicht, dann gibt es das 65-Zoll-Modell für 549,99 Euro. Da ist also für jeden Interessenten etwas dabei und die Ausstattung der Fernseher ist immer gleich gut. Der Bestand ist aber begrenzt, sodass man zugreifen sollte, wenn man noch einen haben möchte.