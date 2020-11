Otto hat seine Black-Friday-Angebote erweitert und einen neuen Fernseher mit ins Programm aufgenommen, der zum absoluten Bestpreis verkauft wird. Dieses Modell besitzt eine Diagonale von 65 Zoll. Wer sich also einen großen LG-Fernseher gönnen möchte, kann jetzt zuschlagen.

65-Zoll-Fernseher von LG bei Otto für 595 Euro

Falls euch der Philips-Fernseher mit 70 Zoll zu groß ist und ihr auf Ambilight verzichten könnt, dafür aber etwas Geld sparen wollt, könnt ihr jetzt auch einen 65-Zoll-Fernseher von LG zum Preis von 595 Euro kaufen. Mit den Versandkosten per Spedition landet man bei 624,95 Euro, was deutlich weniger ist als das, was andere Händler für diesen TV verlangen. Dort muss man mindestens 100 Euro Aufpreis, wenn nicht noch mehr bezahlen. Wenn man auf der Suche nach so einem Fernseher ist, sollte man nicht zögern. Die letzten Tage haben gezeigt, dass solch gute Angebote schnell vergriffen sind.

Zum Angebot bei Otto

Der LG 65UN73006LA bietet im Übrigen alles das, was man von einem guten Fernseher erwartet. 4K-Auflösung ist genauso Standard wie ein Triple-Tunter, WLAN und Smart-TV-Funktionen. Dieses LG-Modell unterstützt aber zusätzlich noch den Google Assistant, Amazon Alexa und sogar Apple AirPlay 2. Ihr könnt euch also richtig austoben und bekommt eine hohe Kompatibilität mit den wichtigsten Diensten. Dazu zählen natürlich auch Streaming-Anbieter wie Netflix und Co. Zur weiteren Ausstattung zählen USB, HDR10 Pro und der Fernseher wird mit einer „Magic Remote“ ausgeliefert. Damit funktioniert die Bedienung von webOS auf dem TV noch einfacher.

Wir erklären den Unterschied:

Für wen lohnt sich der Kauf dieses LG-Fernsehers?

Im Grunde für alle, die einen möglichst großen Fernseher für kleines Geld wollen, ohne dass die Qualität zu sehr leidet. Es gibt auch noch günstigere 65-Zoll-Fernseher von unbekannten Firmen, dort muss man dann aber bei der Ausstattung, Performance und Bildqualität zu große Abstriche machen. Zum Preis von knapp über 600 Euro bekommt man selten einen so gut ausgestatteten Fernseher. Das bestätigen auch die extrem positiven Bewertungen. Die nächste Steigerung wäre ein OLED-TV von LG, der in der gleichen Größe aber viel teurer ist.