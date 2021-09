Wenn ihr euch einen großen und guten Fernseher für Serien, Filme und Gaming kaufen wollt, solltet ihr euch das Angebot bei Otto anschauen. Dort wird aktuell ein Philips-Fernseher mit Ambilight und 65 Zoll zum absoluten Bestpreis angeboten. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Bei dem Preis wird es nicht lange verfügbar sein.

Otto verkauft 65-Zoll-Fernseher von Philips zum Bestpreis

Wenn euch 50 oder 55 Zoll nicht mehr reichen und ihr fast schon echtes Kino-Feeling erleben wollt, dann ist der Philips 65PUS7805/12 mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll genau der richtige Fernseher für euch. Aktuell gibt es den Fernseher bei Otto zum Preis von starken 599,99 Euro statt 699 Euro (bei Otto anschauen). Für eine Lieferung müsst ihr normalerweise 29,95 Euro zusätzlich bezahlen. Gebt den Code 83047 im Warenkorb ein, dann ist der Versand kostenlos und ihr bekommt den Fernseher für knapp 600 Euro. Der Preis gilt nur bis Dienstag oder solange der Vorrat reicht.

Der Preis von Otto ist so gut, dass selbst andere Händler wie Amazon nicht mitgehen können. Dort kostet der TV aktuell über 750 Euro (bei Amazon anschauen)

Der Philips-Fernseher im Video vorgestellt:

Was taugt der Philips-Fernseher mit Ambilight?

Man bekommt mit dem Philips 65PUS7805/12 ein vollausgestattetes Modell, das im Grunde alles kann, was man sich wünscht. Es lässt sich alles empfangen, Streaming-Dienste können über das Saphi OS und entsprechende Apps genutzt werden, als Sprachassistentin ist sogar Alexa direkt eingebaut. Das LED-beleuchtete LCD-Panel löst in 4K auf, hat eine Bildrate von 50/60 Hz und unterstützt mit Dolby Vision, HDR10+ und HLG alle wichtigen HDR-Standards. Das Highlight ist natürlich das dreiseitige Ambilight, das zusätzliche Atmosphäre beim Schauen von Serien und Filmen erzeugt, indem es dem Bildinhalt entsprechende Farben an die Wand dahinter wirft – der Effekt ist erstaunlich stimmungsvoll.

Entsprechend zufrieden sind die meisten Kunden. Stolze 4,3 von 5 möglichen Sternen wurden bei Amazon vergeben (bei Amazon anschauen). Dort gibt es grundsätzlich viel Lob für diesen großen und trotzdem bezahlbaren Fernseher. Wer noch eine Stufe mehr möchte, muss zu einem OLED-Gerät greifen, das in der Größe aber ein Vielfaches kostet. Insgesamt ein toller 65-Zoll-Fernseher für unter 600 Euro.