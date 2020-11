Wer sich einen richtig guten Fitness-Tracker zum kleinen Preis kaufen möchte, sollte zum Xiaomi Mi Band 5 bei Otto greifen. Im Rahmen des Black Friday gibt es das Gerät dort mit Lieferung aus Deutschland zum absoluten Bestpreis.

Xiaomi Mi Band 5 bei Otto für nur 28,99 Euro

Das Xiaomi Mi Band 5 ist der neueste Fitness-Tracker des chinesischen Herstellers. Normalerweise bewegen sich die Preise bei Bestellung aus Deutschland bei um die 35 Euro, was schon ein niedriger Preis ist. Bei Otto bekommt man das Teil nun aber für schlappe 28,99 Euro und kann mit dem Gutschein 80681 die Versandkosten sparen. So bleibt man bei knapp 29 Euro. So günstig gab es den Fitness-Tracker mit Lieferung von einem deutschen Händler bisher nicht.

Zum Angebot bei Otto

Im nachfolgenden Video werden die Features des Xiaomi Mi Band 5 vorgestellt:

Was taugt der Xiaomi Mi Band 5?

Der chinesische Hersteller hat mit dem Xiaomi Mi Band 5 tatsächlich einen sehr guten Fitness-Tracker auf den Markt gebracht. Im Vergleich zum Vorgänger wurden sehr viele Nachteile beseitigt. So wurde beispielsweise das Display vergrößert und die Helligkeit erhöht. So kann man das OLED-Panel im Freien deutlich besser ablesen. Das ist beim Trainieren ein großer Vorteil. Die Erkennung von Sportarten, Messung und der Pulsmesser wurden ebenfalls verbessert. Es ist außerdem endlich möglich, das Mi Band 5 sehr einfach aufzuladen. Das war bei den Vorgängern noch viel komplizierter.

Zum Angebot bei Otto

Die Mi-Fit-App von Xiaomi ist mittlerweile auch komplett auf Deutsch verfügbar, sodass man absolut keine Probleme bei der Nutzung und Analysen von den Ergebnissen hat. Im Vergleich zu einer Smartwatch hat man hier den großen Vorteil der Laufzeit von mehren Wochen. Ihr bekommt zudem ausgewählte Benachrichtigungen vom Handy angezeigt. Wer so etwas schon immer mal haben wollte, kann jetzt sehr günstig zuschlagen.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.