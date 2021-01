Bei Otto gibt es aktuell einen großen 4K-Fernseher zum attraktiven Preis im Angebot. Das 70-Zoll-Modell zeichnet sich durch eine gute Ausstattung, tolles Bild und einige besondere Funktionen aus. GIGA hat die Details für euch.

Otto verkauft 4K-Fernseher mit 70 Zoll für 699 Euro

Wer sich einen richtig großen Fernseher gönnen möchte, kann aktuell bei Otto zuschlagen. Dort gibt es den Hisense 70AE7000F mit 70 Zoll zum Preis von nur 699 Euro. Mit den Versandkosten per Spedition von 29,95 Euro landet man bei 728,95 Euro. Der Preis ist so gut, dass Amazon zwar mitgegangen ist, aber keine Fernseher auf Lager hat. Ihr könnt dort also zum gleichen Preis bestellen, müsst aber vermutlich deutlich länger auf den Fernseher warten.

Zum Angebot bei Otto

Technisch ist der Hisense 70AE7000F mit allem ausgestattet, was man benötigt und gilt auch als kleiner Geheimtipp, wenn man nicht unbedingt einen Fernseher von LG, Samsung oder Sony haben möchte. Es handelt sich natürlich um einen Smart-TV mit WLAN, der auf Netflix und Co. zugreifen kann. Zusätzlich ist aber noch Amazon Alexa integriert, sodass ihr den Sprachassistenten direkt nutzen könnt. Der Fernseher unterstützt HDR10 und hat einen Gaming-Modus für Spielekonsolen. Es sind drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse vorhanden. Der Triple-Tuner erlaubt den Empfang des TV-Signals aus allen möglichen Quellen. Aktuell läuft zudem eine Aktion, bei der man sich kostenlos eine verlängerte Garantie sichern kann. Dazu muss man sich einfach hier bei Hisense innerhalb von acht Wochen nach dem Kauf anmelden. Schon hat man drei Jahre Garantie.

Was ist eigentlich besser?

Lohnt sich der Kauf dieses Hisense-Fernsehers bei Otto?

Wie oben schon erwähnt, ist der Fernseher von Hisense ein kleiner Geheimtipp. Bei Otto hat er 4,5 von 5 Sternen und sehr gute Bewertungen abbekommen. Die Nutzer sind zufrieden mit der Qualität des Bildes und der Ausstattung. Bei Amazon sieht es ähnlich aus. Dort hat dieses Modell in verschiedenen Größen bei über 9.300 Bewertungen 4,5 von 5 Sternen erhalten. Ein extrem guter Wert, der für die Qualität des Fernsehers spricht. Wer also einen riesigen TV haben, aber wenig dafür ausgeben will, der ist hier genau richtig.