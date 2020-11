Bei Otto läuft aktuell eine Aktion, bei der ihr zur Feier des Singles Day zusätzlich elf Prozent Rabatt erhaltet. Dadurch könnt ihr gerade einen LG-Fernseher mit 55 Zoll, 4K und NanoCell-Technologie mit doppeltem Rabatt erhalten. GIGA hat alle Details für euch.

Otto verkauft LG-Fernseher zum Bestpreis

Wer einen guten und bezahlbaren 4K-Fernseher mit 55 Zoll sucht, sollte jetzt bei Otto reinschauen. Dort gibt es den NanoCell-TV LG 55SM8050PLC für nur 499,99 Euro im Angebot. Allein das ist schon absoluter Bestpreis und gut 70 Euro günstiger als bei anderen Händlern. Aktuell bekommt man für dieses Produkt aber noch einmal elf Prozent zusätzlichen Rabatt, sodass man bei 444,99 Euro landet. Dazu kommen dann Versandkosten per Spedition von 29,95 Euro, die Otto verlangt, sodass man im Endeffekt bei 474,94 Euro landet. Über 100 Euro weniger als bei anderen Händlern – inklusive Versandkosten.

Zum Angebot bei Otto

Der LG-Fernseher kam 2019 auf den Markt und wurde bei Stiftung Warentest kürzlich sogar zum Testsieger gekürt. Man bekommt also ein geprüftes Produkt, das eine überzeugende Leistung bietet zum absoluten Bestpreis. Besonders positiv zu erwähnen ist die NanoCell-Technologie, die für ein deutlich besseres Bild und tiefe Schwarzwerte sorgt. Dazu ist eine präzise LED-Hintergrundbeleuchtung verbaut, sodass man genauer steuern kann, wo sich gerade was auf dem Bild tut. Das Bild kommt zwar nicht an einen OLED-TV heran, ist aber deutlich besser als bei einem normalen LCD-Fernseher ohne NanoCell. Ansonsten bekommt man natürlich einen Smart-TV mit WLAN, Sat, Antenne, mehreren HDMI- und USB-Anschlüssen. Hier muss man keine Kompromisse eingehen.

Was die NanoCell-Technologie so besonders macht:

Für wen lohnt sich der Kauf des LG-Fernsehers bei Otto?

Für alle, die nicht zu viel Geld für einen OLED-Fernseher ausgeben wollen, aber trotzdem ein gutes Bild erwarten. Es dürfte aktuell kaum einen besseren 4K-Fernseher mit 55 Zoll auf dem Markt geben, der für unter 500 Euro verkauft wird. Wer also sowieso gerade einen Fernseher kaufen will, kann hier zuschlagen. Der Testsieg bei Stiftung Warentest kommt nicht von ungefähr. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer TV-Kaufberatung.