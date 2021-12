Wer auf der Suche nach einem möglichst günstigen, aber guten OLED-Fernseher mit 55-Zoll-Bildschirmdiagonale ist, der kann aktuell bei Otto zu einem verführerisch niedrigen Preis zugreifen. Dort wird der Hisense 55A8G nämlich zum absoluten Bestpreis angeboten.

Otto verkauft OLED-Fernseher mit 55 Zoll für 755,98 Euro

Wer sich einen OLED-Fernseher kaufen will, greift normalerweise zu einem Modell von LG. Mit Hisense ist kürzlich aber ein neuer Anbieter auf den Markt getreten, der besonders im unteren Preissegment aktiv wird. Der neue Hisense 55A8G wird aktuell bei Otto zum absoluten Schnäppchenpreis von 726,03 Euro statt 1.199 Euro verkauft (bei Otto anschauen). Dazu kommen noch Versandkosten von 29,95 Euro, wodurch man auf insgesamt 755,98 Euro kommt.

So günstig bekommt man einen OLED-Fernseher in der Größe sonst nicht. Es handelt sich zudem ein brandneues Modell, das erst im November 2021 auf den Markt kam. Es handelt sich um einen 55-Zoll-4K-Fernseher mit 60 Hz. Die Helligkeit des Fernsehers soll laut Hersteller bis zu 800 cd/m² betragen, was tatsächlich gar nicht so wenig ist. Die Leuchtkraft des Panels dürfte als ausreichen, um eine gute Bildqualität gewährleisten zu können. Dazu gibt es HDR10+ und Dolby Vision. Für guten Klang soll eine 60-Watt-Systemleistung mit Dolby Atmos sorgen.

Es handelt sich natürlich um einen Smart-TV, der die bekanntesten Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video und. Co unterstützt. Es ist weiterhin ein Triple-Tuner verbaut, mit dem man klassisches Fernsehen empfangen kann. Mit dem Internet verbunden werden kann der Hisense 55A8G per WLAN oder LAN-Kabel. Zur weiteren Ausstattung zählen 4x HDMI, 2x USB und Bluetooth.

Wieso OLED-Fernseher wirklich so gut sind:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts

auf YouTube

Was taugt der OLED-Fernseher von Hisense?

Da der Hisense 55A8G so neu ist, gibt es kaum Bewertungen. Bei Otto selbst findet sich aber eine Bewertung, die dem Fernseher eine sehr gute Bildqualität, soliden Klang und das schicke Design bescheinigen. Nur die Software soll wohl nicht so flüssig laufen, wie man sich das wünscht. Scheint also ein ziemlich guter Fernseher zu sein – besonders zu dem Preis. Wer ein Modell von LG in der Größe haben will, muss mehr als 1.000 Euro bezahlen (bei Amazon anschauen).