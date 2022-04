Unter den aktuellen Angeboten bei Otto befindet sich diese Woche nicht nur ein Top-Konsolen-Bundle, bestehend aus Nintendo Switch und dem Spiel „Pokémon-Legenden: Arceus“. Auch bei Fernsehern, Gaming- und Smartphone-Zubehör wurde ordentlich der Rotstift angesetzt. Wir listen die besten Deals.

Gamer-Traum bei Otto: Nintendo Switch OLED im Spiele-Bundle

Jeden Mittwoch gibt es bei Otto neue Angebote der Woche, so auch heute. Mit dabei sind wieder einige gute Deals und besonders Gamer sollten sich so einige Schnäppchen nicht entgehen lassen. Einer der besten Deals ist dieses Mal zweifellos die Nintendo Switch in der aktuellen OLED-Version inklusive „Pokémon-Legenden: Arceus“ für 379,99 Euro. Laut Preisvergleich spart ihr im Bundle rund 12 Euro im Vergleich zum Einzelkauf.

Die Nintendo Switch ist eine sehr beliebte Konsole für groß und klein und das aus gutem Grund. Es handelt sich dabei schließlich um ein 2-in-1-Gerät, welches sowohl an den Fernseher angeschlossen, als auch mit ganz einfachen Handgriffen zu einem Handhelden umgewandelt werden kann. Die OLED-Version verfügt im Vergleich zum älteren Modell, neben dem detailreicheren Bildschirm, über einen verbesserten Lautsprecher, einen LAN-Anschluss und einen stabileren Kickstand zum Aufstellen des Gerätes.

Beim neuesten Pokémon-Abenteuer handelt es sich um eine leicht abgewandelte Form des üblichen Gameplays. Ihr fallt mit eurem Charakter durch einen Riss in der Zeit, der euch in eine längst vergangene Epoche des Pokémon-Universums bringt, in dem die niedlichen kleinen Monster noch kaum erforscht wurden und eure Aufgabe ist es nun, den Vorgänger des Pokédex zu vervollständigen.

Nintendo Switch OLED-Modell + Pokémon Legenden Arceus Nintendo Switch mit OLED-Bildschirm und dem aktuellsten Pokémon-Abenteuer "Pokémon-Legenden: Arceus". Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 17:58 Uhr

Angebote der Woche: Weitere Top-Schnäppchen bei Otto

Egal ob ihr auf der Suche nach einem Top-Gaming-TV mit 120 Hz und HDMI-2.1-Anschlüssen, guten Gaming-Headsets oder microSD-Speicherkarten seid, diese Woche gibt es bei Otto jede Menge Gaming-Schnäppchen im Angebot. Wir haben den Preisvergleich übernommen und präsentieren folgend nur die besten Deals, die es aktuell nirgendwo günstiger gibt.

Die Aktionspreise gelten bis einschließlich 03.05.2022 bzw. solange der Vorrat reicht.

LG LCD-LED Fernseher mit 55 Zoll Statt 1.149 Euro UVP: Der 55-Zoll große LED-TV von LG verfügt über eine 4K-Bildauflösung, eine native Bildauflösung von 120 Hz & 2x HDMI-2.1-Anschlüsse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 18:01 Uhr

SanDisk microSDXC "Apex Legends" 128GB Statt 46,49 Euro UVP: Diese SanDisk SSD wurde speziell für die Nintendo Switch entwickelt und hat eine Speicherkapazität von 128 GB. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 18:02 Uhr

Logitech G G335 Gaming-Headset Statt 69,99 Euro: Gaming-Headset mit 3,5 mm-Klinke & 40-mm-Neodym-Treiber für klaren Sound. Kompatibel mit PC und allen Konsolen. Im Lieferumfang ist ein PC-Splitter für Ton und Mikro enthalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 17:56 Uhr

Astro "A50 Gen4"-Gaming-Headset Statt 319 Euro UVP: Gaming-Headset mit 3,5 mm-Klinke, Rauschunterdrückung, abnehmbarem Mikrofon. Kompatibel mit Xbox One, Mac & Mobile. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 17:58 Uhr

4smarts SkyPods Pro Statt 39,90 Euro UVP: In-Ear Bluetooth-Kopfhörer mit Siri- & Google-Sprachsteuerung. Außerdem mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden dank Ladecase. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 17:56 Uhr

Logitech Tastatur- und Maus-Set Statt 269,99 Euro UVP: Mechanische Tastatur mit Multimedia-Tasten, Ziffernblock und 12 programmierbaren F-Tasten. Inklusive Maus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.04.2022 14:56 Uhr

