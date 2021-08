Wenn euch ein 55-Zoll-Fernseher zu groß und ein 32-Zoll-Modell zu klein ist, dann hat Otto für euch einen Philips-4K-TV mit Ambilight im Angebot, der sich mit 43 Zoll genau zwischen den beiden Größen befindet und aktuell wieder zu einem verführerisch niedrigen Preis verkauft wird.

Otto verkauft Philips-4K-TV mit Ambilight für 336,63 Euro

Um Serien und Filme anständig genießen zu können, muss man einen guten Fernseher besitzen. Genau so einen bietet Otto gerade an. Der Philips 43PUS7805/12 besitzt eine Diagonale von 43 Zoll und gehört damit zu den mittelgroßen Fernsehern auf dem Markt. Er bietet eine 4K-Auflösung und damit ein knackig scharfes Bild. Unterstützt wird das Filmerlebnis vom beliebten Ambilight. Die Wand wird in die Farben des Inhalts getaucht und das Bild somit indirekt vergrößert. Das alles gibt es für nur 336,63 Euro (statt 395,52 Euro). Um auf diesen Preis zu kommen, muss man den Code 12341 im Warenkorb eingeben.

Insgesamt spart man so fast 60 Euro, was bei der Größe schon ziemlich viel ist. Der Philips-TV besitzt natürlich alle wichtigen Anschlüsse für Kabel und Satellit, man kann mehrere HDMI-Geräte anschließen und den Fernseher per WLAN mit dem Internet verbinden. Es handelt sich um einen Smart-TV mit den üblichen Features wie Netflix, Amazon Prime Video und YouTube. Er kann sogar mit Amazon Alexa per Sprache bedient werden. Mehr Fernseher braucht man eigentlich nicht.

Im Video verraten wir euch den Unterschied zwischen LCD und OLED:

Für wen lohnt sich dieser TV-Deal?

Im Endeffekt für alle, die einen nicht zu großen, aber günstigen Fernseher mit 4K-Auflösung suchen, der zudem viele Features besitzt und das tolle Ambilight unterstützt. Bei insgesamt 47 Bewertungen bei Otto hat der TV 90 Prozent positive Stimmen erhalten. Gelobt werden das sehr gute Bild, die einfache Handhabe und die zusätzliche Beleuchtung – und die Rezensenten haben oft mehr für den Fernseher bezahlt.