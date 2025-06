Outlander: Blood of My Blood: Gibt es eine Fortsetzung mit Staffel 2?

Das „Outlander“-Universum wächst. Staffel 7 läuft gerade auf Netflix. „Blood of My Blood“ steht vor der Premiere und Starz gibt eine Überraschung bekannt.

Outlander hat viele Geschichten: Blood of My Blood startet bald

Die Outlander-Fangemeinde ist weltweit vertreten. Gerade liefert Netflix mit Staffel 7 Nachschub. Doch die Anhänger des Fantasy-Dramas haben auch eine bittere Pille zu schlucken: Staffel 8 bedeutet das Ende der Outlander-Saga.

Trost für das Outlander-Universum bringt „Outlander: Blood of My Blood“. Ein weiteres, leidenschaftliches Kapitel der Saga wird aufgeschlagen. Die Serie wirft ein neues Licht auf die Geschichte der Familie Fraser und ihr werdet Jamie und Claire Fraser tief in die eigene Familiengeschichte folgen können.

Ausreichend Stoff gibt es auf jeden Fall, denn schon vor dem offiziellen Serien-Start hat der US-amerikanische Sender Starz die Bombe platzen lassen: Es wird definitiv eine 2. Staffel der Serie geben.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Serie gibt euch das Video von Starz:

Outlander: Blood of My Blood – wann kommt die Serie nach Deutschland?

In den USA feiert „Blood of My Blood“ am 8. August 2025 Premiere. Starz strahlt die einzelnen Folgen wöchentlich aus. Fans in Deutschland müssen sich nicht viel länger gedulden, denn schon am 9. August 2025 geht es los. Sehen könnt ihr die Serie auf Magenta TV+. Die erste Folge (FSK 16, ab 22 Uhr) gibt es kostenfrei und ohne Login.

Erzählt wird die Love-Story von Ellen MacKenzie und Brian Fraser sowie Julia Moriston und Henry Beauchamp. Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield und Jeremy Irvine schlüpfen in die Rollen der Eltern von Jamie Fraser und Claire Beauchamp.

Outlander legt nach: Dreharbeiten zu Staffel 2 laufen schon

Die zweite Staffel von „Blood of My Blood“ wurde bereits in Auftrag gegeben, bevor Staffel 1 überhaupt anläuft. Die Dreharbeiten haben begonnen. Drehort ist Schottland, wie auch bei der Hauptserie.

Wie die Outlander-Folgen der aktuellen Staffel 7 werden auch die zehn „Blood of My Blood“-Episoden vermutlich beizeiten bei Prime Video zum Kauf angeboten. Die ersten sechs Outlander-Folgen findet ihr aktuell auf Netflix.