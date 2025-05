„Outlander“ Staffel 8: Wann könnt ihr die letzte Serienstaffel streamen?

Habt ihr die siebte Staffel von Outlander verschlungen und könnt den Start der finalen Staffel kaum noch erwarten? Noch ist etwas Geduld gefragt.

Outlander Staffel 8: Wann kommt das große Finale?

Monate – vielleicht sogar Jahre – müssen sich Fans gedulden, bis Staffel 8 von Outlander endlich auf Starz und später bei Anbietern wie Amazon Prime Video oder Apple TV erscheint. Mit der achten Staffel steht das letzte Kapitel rund um Claire, Jamie und ihre Weggefährten bevor.

Wann ist der voraussichtliche Starttermin der letzten Staffel von Outlander?

Falls ihr die siebte Staffel bislang nicht über Apple TV oder Amazon Prime geschaut habt, bietet Netflix seit dem 31. März 2025 die Gelegenheit dazu. Für alle, die längst durch sind, stellt sich die Frage: Wann geht es weiter?

Die Dreharbeiten für die achte Staffel sind bereits seit September 2024 abgeschlossen. Dennoch müsst ihr – wie es für treue Outlander-Fans fast schon Tradition ist – eine gewisse Wartezeit in Kauf nehmen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bisher nicht genannt.

Es wird jedoch spekuliert, dass die neuen Folgen frühestens Ende 2025 oder sogar erst Anfang 2026 in den USA auf Starz anlaufen. Bisher hat Starz lediglich mit einem kurzen Video die Fortsetzung angekündigt – ohne konkretes Startdatum.

Wann ist die neue Staffel in Deutschland zu sehen?

Wie gewohnt erfolgt die Ausstrahlung in Deutschland zeitversetzt. Sobald Starz die Episoden veröffentlicht, werden sie nach und nach auf Plattformen wie Apple TV und Amazon Prime Video verfügbar sein – dort könnt ihr sie entweder einzeln oder als Staffelpaket kaufen. Auf Netflix ist mit der neuen Staffel definitiv nicht vor 2026 zu rechnen.

Auch auf MagentaTV oder Maxdome könntet ihr später fündig werden. Um keine Neuigkeiten zu verpassen, lohnt sich ein Blick in die Starz-App – dort erfahrt ihr direkt, wann es endlich losgeht.

Worum geht es in Staffel 8?

Die zahlreichen Schockmomente und Wendungen der siebten Staffel haben die Spannung für das große Finale weiter angeheizt. Die achte Staffel wird voraussichtlich zehn Episoden umfassen und basiert auf dem neunten Roman von Diana Gabaldon: Das Schwärmen von tausend Bienen.

Claire und Jamie kehren nach Fraser’s Ridge zurück. Auch Brianna, Roger und ihre zwei Kinder finden erneut dorthin. Doch der Frieden trügt.

Der amerikanische Bürgerkrieg tobt, Rob Cameron scheint seine gefährliche Suche nach Gold fortzusetzen, und die Frage um das Schicksal von Faith, Claires und Jamies totgeglaubter Tochter, bleibt weiter offen. Zudem steht im Raum, wer das mysteriöse Kind ist, das als mögliche Enkeltochter gehandelt wird.

Für Ungeduldige: das Prequel der Serie

Um nicht ganz auf die Outlander-Welt zu verzichten, könnt ihr ab Sommer 2025 in das Prequel der Serie mit dem Titel "Outlander: Blood of my Blood" eintauchen. Darin geht es um die Liebesgeschichte von Jamies Eltern, Brian Fraser und Ellen MacKenzie. Die Dreharbeiten starteten bereits im Dezember 2023, wie der Herald Scotland damals berichtete. Vorgesehen sind zehn Episoden.

Seid ihr genauso begeistert von den Büchern, auf denen die Serie basiert, dürft ihr euch noch mehr freuen, denn Autorin Diana Gabaldon schreibt bereits an Buch Nummer zehn.