Ein absolut tolles Bundle für alle Fans der Nintendo-Helden: Wer sich mit Mario, Luigi, Yoshi und Peach den Tag versüßen möchte, muss sich zum Online-Versandhändler Zavvi begeben. Für knapp 10 Euro bekommt man dort ein Fan-T-Shirt und eine Fan-Tasse mit dem Konterfei eines der beliebten Nintendo-Helden.

Mario-Merch für wenig Geld

Mario und seine Freunde sind wohl die bekanntesten und beliebtesten Charaktere der Videospielgeschichte. Ob man nun in den 80ern und 90ern die Spiele auf den klassischen 8- und 16-Bit-Konsolen gezockt hat oder die neueren Titel auf der WiiU und Switch – fast jeder Videospiel-Begeisterte hat angenehme Erinnerungen an die Spiele mit dieser Clique. Warum sollte man diesen wohligen Retro-Erinnerungen nicht Tribut zollen, in Form von Merchandise? Oder jemandem mit entsprechendem Merch beschenken, den man mag?

Der Händler Zavvi bietet derzeit Kombinationen aus einer Tasse und einem T-Shirt für 9,99 Euro an. Auf beiden Artikeln sieht man jeweils das Konterfei von Mario, Luigi, Peach oder Yoshi, garniert mit dem Namenschriftzug in japanischer Kanji-Schrift. T-Shirts gibt’s jeweils in einem Damen- und Herren-Schnitt, es stehen Größen von S bis XXL zur Verfügung. Man kann T-Shirt und Tasse übrigens frei kombinieren, eine Yoshi-Tasse und ein Peach-T-Shirt sind kein Problem. Auch wichtig: Es handelt sich um offiziell von Nintendo lizenzierte Produkte.

Ihr könnt euch eure Wunsch-Kombi auf dieser Aktions-Seite bei Zavvi frei zusammenstellen. Kostenpunkt sind 9,99 Euro für T-Shirt und Tasse. Mit dem Gutschein-Code ZAVVIFD soll man versandkostenfrei bestellen können, bei mir hat das allerdings eben nicht geklappt. So kommen nochmal 1,49 Euro dazu, das finde ich aber verschmerzbar.

Ist der Händler seriös?

Ja. Zavvi sitzt zwar in Großbritannien, es gibt aber nach meiner eigenen Erfahrung (und diversen Berichten von Käufern, die ich im Internet gelesen habe) keine Probleme.

Stimmt die Qualität der T-Shirts?

Ja. Ich habe vor einigen Monaten zwei T-Shirts mit Yoshi-Optik bestellt. Auch nach mehreren Dutzend Wäschen sehen die noch gut aus.