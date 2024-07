Palworld-Fans enttäuscht: Diese 20 gestrichenen Features wollen sie zurück

Spieler sind sich einig: Palworld macht eine Menge richtig. Fans fordern aber, dass einige alte Features wieder eingebaut werden sollen.

Das Survival-Spiel Palworld war und ist ein wahrer Traum für die Entwicklerinnen und Entwickler vom Studio Pocketpair. Auch wenn die Spielerzahlen seit einigen Wochen sinken, haben viele weiterhin Spaß an dem Videospiel, das gerne mit Pokémon verglichen wird. Doch einige Änderungen am Spiel, welches im Vergleich zu früheren Versionen deutliche Unterschiede in den Funktionen vorweist, wollen viele Fans nicht ganz hinnehmen und verkünden deshalb ihren Unmut darüber auf der Plattform Reddit. Wir haben uns für euch die gewünschten Änderungen einmal angeschaut.

Anzeige

Noch hat Palworld zwar keine Verfilmung, diese Titel im Video von Kino.de solltet ihr jedoch nicht verpassen.



Die 12 kultigsten Videospielverfilmungen

Diese 20 Features wünschen sich die Fans zurück

Da Palworld nach einem Teil der Entwicklung komplett neu in der Unreal Engine 5 aufgebaut wurde, mussten einige tolle Möglichkeiten in dem Schaffungsprozess zurückgestellt werden. Einige dieser nicht mehr verfügbaren Features können noch in früheren Trailern des Videospiels entdeckt werden. Auf Reddit beklagen sich die Fans, welche sich auf diese Erlebnisse gefreut haben, daher stark und wünschen sich diese in späteren Versionen der derzeitigen Early-Access-Phase zurück. Diese Elemente werden von den Spielern heiß erwartet:



Ein fahrbarer Karren, gezogen von Direhowls

Ein erweitertes Pengullet Bausystem

Bessere Hausarchitektur

Lambals für Wolle scheren

Mähen von Weizenfeldern durch Mozzarina

Direhowls den Bauch kraulen

Ein Transportkäfig für Pals

Zerstörung von Dörfern

Trainer von Jormuntide

Ein Scharfschützengewehr mit Zielfernrohr

Ein Lasso, um Pals außer Gefecht zu setzen

Erweiterte Gartenpflege

Bau von Raketen

Ein riesiger Pal, mit welchem man reisen kann

Ein schwebendes Königreich im Himmel

Ein Versteck von Gaunern, die Pals quälen

Eine Kampfarena

Angeln

Schiffe zum Segeln

Eine mysteriöse neue Umgebung



Anzeige

Diese Vorteile solltet ihr kennen, um euch beim Zocken gut zu fühlen:



Wer sind die Entwickler hinter Palworld?

Palworld wurde von dem japanischen Indie-Studio Pocketpair entwickelt. Obwohl es aus gar nicht so vielen Mitarbeitenden besteht und vergleichsweise unerfahren ist, ist es ihm trotzdem gelungen, das große und komplexe Spiel Palworld zu erschaffen. Zuvor konnte Pocketpair bereits mit dem Spiel Craftopia Kenntnisse im Bereich Open-World-Survival sammeln.

Anzeige

Palworld kombiniert jedoch Elemente aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit dem Sammeln und Trainieren von Kreaturen, ähnlich wie bei Pokémon. Die humorvolle Prämisse des Spiels, welche den Einsatz von Schusswaffen und die Ausrüstung von Pals mit ihnen beinhaltet, hat ihm den Spitznamen „Pokémon mit Waffen“ eingebracht.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.