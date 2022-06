Mit „Paramount+“ kommt ein weiterer Kandidat auf den immer größer werdenden Streaming-Markt. Wann der Streamingdienst von „Paramount Global“ in Deutschland startet und wie viel euch das Abo kosten wird, erfahrt ihr hier.

Statt die Lizenzen ihrer Filme und Serien an andere Streaming-Anbieter abzugeben, setzen immer mehr Medienunternehmen auf ihren ganz eigenen Streamingdienst. Dabei ist „Paramount+“ aber keineswegs neu, sondern bereits unter dem Namen „CBS All Access“ seit 2014 in den USA und weiteren Ländern aktiv gewesen.

Mit der Namensänderung zu „Paramount+“ im März 2021 wurde auch die Pläne zur weiteren Ausbreitung bekannt. Und so wird das neue Zuhause von „Star Trek“, „SpongeBob“, „Halo“ und mehr auch im DACH-Raum noch 2022 an den Start gehen.

Deutschland-Start

Ein genaues Datum hat „Paramount“ bisher noch nicht bekanntgegeben, jedoch wissen wir nun, dass „Paramount+“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Dezember 2022 starten wird.

Kosten

„Paramount+“ wird hierzulande direkt zum Start auf zwei Wegen angeboten: Als eigenes Abo mit einer App, wie man es von Netflix, Disney+ & Co. gewohnt ist sowie als zusätzlicher kostenfreier Inhalt im „Sky Q Cinema Paket“.

Einzel-Abo

Das eigenständige Abo wird zum Start 7,99 Euro pro Monat kosten.

Mit Sky Q

Ganz ähnlich wie bei dem Streamingdienst „Peacock“, werden auch die Inhalte von „Paramount+“ für „Sky Q“-Kunden ohne weitere Kosten zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zu „Peacock“ reicht hier jedoch das normale „Entertainment Plus“-Paket nicht aus. Um die Filme und Serien von „Paramount+“ sehen zu können, müsst ihr auch das „Cinema Paket“ gebucht haben.

Was ist mit WOW?

Ob die Inhalte von „Paramount+“ auch über den „Sky“-Streamingdienst „WOW“ (ehemals „Sky Ticket“) zu sehen sein werden, ist bisher nicht bekannt.

Die Inhalte des Streamingdienst „Peacock“ sind hier im „Serien“-Paket enthalten. Es wäre somit denkbar, dass man mit dem Equivalent zum Cinema-Paket von „Sky Q“, dem „Filme & Serien“-Paket von „WOW“, auch Zugang zu „Paramount+“ bekommt. Bisher hat „Sky Deutschland“ hierzu jedoch noch keine Angaben gemacht.

