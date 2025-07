Parkverbot übersehen? Hier wird’s richtig teuer

Das Auto an der falschen Stelle zu parken, kann teuer werden. Doch nicht jeder Verstoß kostet gleich viel. Welche Stellen sind besonders heikel?

Was kostet das Falschparken mindestens?

Werdet ihr beim Falschparken erwischt, etwa in einer Parkverbotszone, droht laut aktuellem Bußgeldkatalog ein Verwarnungsgeld von mindestens 10 Euro. Um das Auto ordnungsgemäß abzustellen, müsst ihr ein paar Regeln beachten.

Ein Verwarnungsgeld von 38,50 Euro kann schon dann fällig werden, wenn ihr zwar auf einem offiziellen Parkplatz steht, aber mehrere Stellplätze blockiert. Parkt euer Auto platzsparend und lasst noch genug Raum zum Ein- und Aussteigen und zum Rangieren. Parkt ihr an der Straße, dann immer rechts, außer in Einbahnstraßen oder wenn rechts Schienen verlaufen.

Wo ist das Falschparken am teuersten?

Das Verwarnungsgeld von zehn Euro ist das Mindestmaß. Es kann deutlich steigen, wenn ihr an einer unübersichtlichen Stelle, auf einer Sperrfläche oder ohne Not in einer Pannenbucht stehenbleibt.

Habt ihr die Parkscheibe vergessen oder die Zeit überschritten, kostet das bei einer Überschreitung von 30 Minuten 48,50 Euro, bei mehr als drei Stunden sind es 68,50 Euro. Steht ihr ohne Berechtigung auf einem Schwerbehindertenparkplatz, sind 83,50 Euro zu zahlen.

Besonders teuer ist es, in zweiter Reihe zu parken. Das kostet mindestens 83,50 Euro. Wenn ihr dabei jemanden behindert oder gefährdet, steigen die Kosten jedoch und es kommt ein Punkt in Flensburg hinzu. Und wenn ihr durch euer abgestelltes Auto einen Verkehrsunfall verursacht, werdet ihr mit 138,50 Euro zur Kasse gebeten.

Das Parken in einer Feuerwehrzufahrt oder an einer Engstelle kostet 128,50 Euro, wenn ihr dadurch Einsatzfahrzeuge behindert oder einen Unfall verursacht. Ebenso teuer ist es, länger als eine Stunde auf einem Geh- oder Radweg zu parken, wenn dadurch ein Unfall provoziert wurde.

Auch an Bushaltestellen oder auf Bussonderfahrstreifen dürft ihr nicht parken. Je nachdem wie lange ihr dort unberechtigt steht und ob es zu einem Unfall kam, kostet euch das zwischen 83,50 Euro und 128,50 Euro.

Falschparken: Wann kann ich abgeschleppt werden?

Eurer falsch abgestelltes Auto kann abgeschleppt werden, wenn es andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet. Die Kosten dafür tragt ihr, da ihr die Gefährdung selbst verursacht habt.

Auch wenn ihr ohne Berechtigung auf einem Privatparkplatz steht, etwa vor einem Supermarkt oder einem Wohnhaus, darf das Auto abgeschleppt werden.

Richtig parken: Darauf müsst ihr achten

Das Parken ist unter anderem an unübersichtlichen oder engen Stellen, auf Feuerwehrzufahrten, Autobahnen, Bushaltestellen, Bahnübergängen, vor Ampeln, vor Bordsteinabsenkungen und auf Schachtdeckeln generell verboten. Achtet außerdem auf die Beschilderung. An einem Carsharing-Schild dürfen zum Beispiel nur Carsharing-Autos stehen.

Beginn des Halteverbots (© IMAGO/CHROMORANGE)

Das Park- und das Haltverbotsschild, eventuell mit weißen Pfeilen versehen, sollte aus der Fahrschule bekannt sein. Manchmal sind sie jedoch auch mit Zusatzschildern versehen. Das Zusatzschild auf dem Foto bedeutet, dass auch auf dem Fußweg oder Seitenstreifen nicht geparkt werden darf.

Parken an einer verbotenen Stelle kann teuer werden. Gefährdet ihr dabei jemanden oder verursacht ihr einen Unfall, kann das schnell über 100 Euro und einen Punkt in Flensburg kosten. Beachtet also unbedingt die geltenden Regeln.