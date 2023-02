Ihr wollt zukünftig einfach kontaktlos mit dem Smartphone oder der Smartwatch zahlen und jedes Mal einen Teil des Betrags als Cashback zurückerhalten? Dann ist diese kostenlose Kreditkarte von American Express genau richtig. Als Bonus gibt es gerade 40 Euro Startguthaben dazu. Hier bekommt ihr die Details.

Kostenlose Kreditkarte mit Apple & Google Pay + 40 € geschenkt

Wenn ihr auf der Suche nach einer kostenlosen Kreditkarte seid, mit der ihr ganz einfach kontaktlos und via Apple & Google Pay bezahlen und dabei jedes Mal 0,5 Prozent Cashback und Form von Payback-Punkten sammeln könnt, solltet ihr euch das Angebot von American Express genauer ansehen. Aktuell gibt es die Payback Kreditkarte inklusive einem Startguthaben von 4.000 Payback-Punkten, was 40 Euro entspricht (Angebot bei American Express ansehen). Die Punkte werden euch ca. 4-6 Wochen nach Kartenausstellung gutgeschrieben. Payback-Punkte kann man als Bargeld ansehen, da sich diese einfach und direkt in Einkaufsguthaben für zum Beispiel Supermärkte umwandeln lassen.

Die Kreditkarte ist dauerhaft kostenlos. Außerdem braucht ihr auch kein zusätzliches Girokonto zu eröffnen: Verbindet das Kreditkartenkonto ganz einfach mit eurem bereits bestehenden Konto. Die Ausgaben sind mit einem Zahlungsziel von bis zu 30 Tagen zinsfrei und die Kreditkarte ist kompatibel mit Apple- und Google-Pay. Mit der App (Android / iOS) behaltet ihr eure Umsätze in Echtzeit jederzeit im Blick, könnt die Karte im Notfall sofort sperren und entsperren und gleichzeitig mehrere Karten darin erfassen.

Payback American Express: Das sind die Vor- und Nachteile der kostenlosen Kreditkarte

Die Kreditkarte hat einige Vorteile, doch auch ein paar Nachteile. Folgend listen wir für euch die Details der kostenlosen Kreditkarte.

Vorteile Nachteile Keine Jahresgebühr

Kein extra Girokonto benötigt

4.000 Punkte Startguthaben

Startguthaben Gebührenfreies Bezahlen in der Euro-Zone

Apple- und Google-Pay -fähig

-fähig Nützliche App zur übersichtlichen Verwaltung inklusive

0,5 Prozent Cashback auf alle Umsätze in Form von Payback-Punkten Geld abheben: Es werden 4 Prozent des Betrags und mindestens 5 Euro fällig

des Betrags und mindestens fällig Bei Bargeldabhebung von Fremdwährung fallen nochmal 2 Prozent Gebühren an

an Akzeptanz von American Express etwas eingeschränkt

Lohnt sich die Payback-Kreditkarte von American Express?

Falls ihr lediglich auf der Suche nach einer Kreditkarte seid, die ihr im EU-Inland zum kontaktlosen Bezahlen nutzt, lohnt sich die American Express Payback alleine schon aufgrund des 40 Euro Startguthabens. Der eigentliche Deal ist aber das dauerhafte Cashback: Die 0,5 Prozent läppern sich schon ordentlich über die Zeit. Dazu kommen noch die normalen Punkte bei den Payback-Partnern. Ich habe die Karte selber seit etwa einem Jahr im Einsatz, bezahle mittlerweile fast alles damit und habe schon Punkte im Wert von mehr als 100 Euro zurückbekommen. Die Akzeptanz von American Express ist auch deutlich besser als anfangs gedacht. Es gibt kaum einen größeren Laden, in dem die Karte nicht akzeptiert wird. Besonders lohnt sich der Einsatz der Karte bei größeren Anschaffungen wie beispielsweise Urlauben: Hier könnt ihr zusätzlich vom Zahlungsziel profitieren und müsst das Geld nicht im Moment der Anschaffung parat haben.

Solltet ihr eher auf der Suche nach einer VISA-Karte sein, mit der ihr auch im Ausland gratis bezahlen und Bargeld abheben könnt, so ist die Kreditkarte von Hanseatic eher etwas für euch.

