PDF bei Gemini hochladen – so klappt es

Gemini ist das Google-Pendant zu ChatGPT. Der Chatbot hilft euch, Dokumente auszuwerten, wenn ihr diese als PDF hochladet. Wir erklären euch, wie das geht.

So ladet ihr eine PDF-Datei bei Gemini hoch

Die KI Gemini kann nicht nur Texte und Bilder erstellen, sondern auch mit PDF-Dateien arbeiten. Wollt ihr ein Dokument bei Gemini hochladen, klappt dies über die App oder die Browserversion. So geht ihr vor:

Öffnet Gemini auf eurem Smartphone oder am PC. Geht auf das Plus-Symbol unterhalb der Eingabezeile für die Prompts. Wählt dann im Browser „Dateien hochladen“ und in der App das Büroklammersymbol mit der Bezeichnung „Dateien“ aus. Sucht nun die PDF-Datei auf eurem Smartphone oder am Computer heraus und fügt sie hinzu. Gebt dann eure Frage oder Aufgabe bezüglich der Datei in das Prompt-Feld ein. Bestätigt mit Enter beziehungsweise dem Pfeilsymbol in der Gemini-App.

Was ihr sonst noch mit Gemini machen könnt, seht ihr in diesem Video:

Das kann Gemini mit euren PDFs machen

Die Funktionen der KI sind vielfältig und können zur echten Arbeitserleichterung werden. Habt ihr ein PDF mit sehr viel Text, könnt ihr euch diesen beispielsweise von Gemini zusammenfassen lassen. Das Tool ist auch in der Lage, Inhalte in Textform und in Grafiken zu analysieren und Daten in Diagrammen aufzubereiten.

Stellt ihr Fragen zu dem PDF, beantwortet Gemini euch diese. Ihr könnt Gemini auch bitten, neue Inhalte basierend auf dem PDF-Dokument zu generieren. Zudem ist die KI in der Lage, Informationen aus mehreren Dateien miteinander zu kombinieren und Dokumentinhalte in HTML zu transkribieren.

Bei Gemini könnt ihr ganz leicht PDFs hochladen und analysieren lassen. (© Screenshot GIGA)

Probleme beim Hochladen von PDFs bei Gemini

Manchmal klappt die Arbeit mit PDFs bei Gemini nicht auf Anhieb. Das kann verschiedene Gründe haben.

Das ausgewählte PDF darf maximal 20 MB groß sein.

groß sein. Damit die KI-Funktion auf dem Smartphone funktioniert, benötigt ihr ein Gerät mit Android 15 .

. Manche Funktionen sind mit der kostenlosen Version von Gemini eingeschränkt und es wird ein Advanced-Abo nötig, um vollumfänglich mit PDFs arbeiten zu können.

Dennoch kann euch die KI viele Aufgaben abnehmen. Probiert es einfach mal aus.

