Auch bei Penny ist Black Friday und der bekannte Discounter hat einige Schnäppchen im Angebot. Die Deals gelten auch nach dem Freitag noch. Es wartet unter anderem ein ziemlich geniales Gerät auf euch.

Penny feiert im Rahmen seiner „Black Week“ am „Black Friday“ eine ganze Reihe von Schnäppchen. Ein Angebot haben wir uns mal näher angeschaut, ein geniales Gerät, das uns ein Stück vom Sommer in die gemütliche Stube holt.

Black Friday bei Penny: Genialer Kontaktgrill zum Schnäppchenpreis

Was liebt man am Sommer? Richtig, den großen Grillspaß! In der eigenen Wohnung aber nur schwerlich machbar. Eine Alternative sind da Kontaktgrills, die sorgen für echtes „Barbecue-Feeling“ auch daheim in den eigenen vier Wänden. Einen solchen bietet Penny innerhalb der „Black Week“ an. Mit dem Maxxmee Smart 9550 gelingen Steaks, Burger-Patties, Geflügel, Würstchen und mehr mit Leichtigkeit. Verantwortlich zeichnen dafür 6 verschiedene Grillprogramme und ein fortlaufender LED-Farb-Countdown der angibt, wann das jeweilige Programm durch ist – einfacher geht's nicht.

Penny will für den smarten Grill nur 59,99 Euro haben. Ziehen wir noch den Mehrwertsteuer-Rabatt an der Kasse ab, sind es sogar nur 58,48 Euro – 55 Prozent weniger als die Preisempfehlung. Keiner ist derzeit preiswerter, bei Otto zum Beispiels kostet der Grill derzeit knapp 75 Euro. Kaufen kann man den Smart 9550 entweder direkt im Markt oder online bei Penny.



Im Bundle: 20 Prozent Fleisch-Rabatt

Im Markt können wir aber sogar noch mehr sparen. Wer sich nämlich den aktuellen Penny-Prospekt schnappt, der bekommt dort einen „Fleisch-Coupon“. Mit dem spart man ganze 20 Prozent beim Kauf aller Butchers US-Rindersteaks- und Burger-Patties. Voraussetzung: Man erwirbt eben auch den beworbenen Maxxmee Smart 9550 Kontaktgrill oder einen anderen Kontaktgrill im Angebot bei Penny.