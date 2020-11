Der Discounter Penny hat bald wieder ein Produkt im Angebot, das in keiner Küche fehlen sollte. Das Gerät des deutschen Markenherstellers Bosch gehört in jeden Haushalt – weil es einfach viel Zeit spart. GIGA zeigt, was es mit dem Bosch-Gerät auf sich hat.

Penny: Küchenmaschine von Bosch für 58,48 Euro

Immer mal wieder gibt es auch bei Penny Angebote, bei denen Kunden im Discounter vorbeischauen, die das sonst eher nicht machen. Das dürfte auch bei der Küchenmaschine von Bosch der Fall sein, die Penny ab dem 14. November 2020 deutlich günstiger anbietet als bei der Konkurrenz. Das Gerät mit der Bezeichnung „MUMP1000“ wird für 58,48 Euro angeboten und ist damit deutlich preiswerter zu bekommen als bei anderen Händlern.

Wer sich nicht direkt zu Penny begeben möchte, der kann die Küchenmaschine von Bosch auch online bestellen. Hier fallen dann allerdings Versandkosten in Höhe von 4,83 Euro an. Die Lieferung kommt nach 3 bis 5 Werktagen über die DHL zu Hause an.

Küchenmaschine von Bosch bei Penny anschauen

Penny: Das kann die Bosch-Küchenmaschine

Bei der Küchenmaschine von Bosch handelt es sich um einen echten Alleskönner, mit dem Kunden viel Zeit sparen können. Mit dabei ist eine Rührschüssel, die auf eine Größe von 3,9 Liter kommt und dabei für eine Teigmenge von bis zu 2 Kilogramm geeignet ist. Als Zubehör liegen noch ein Knethaken, ein Rührbesen, ein Schlagbesen und ein Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe im Paket. Die Maße belaufen sich auf 30,5 x 26,5 x 26,5 Zentimeter und die Maschine ist mit weiteren Produkten von Bosch kombinierbar. MUMP1000 bietet eine Leistung von 600 Watt an.

Das Bosch-Produkt gibt sich ähnlich wie die Monsieur Cuisine Édition Plus:

Für wen lohnt sich die Bosch-Küchenmaschine bei Penny?

Wer auf der Suche nach einer günstigen Küchenmaschine eines deutschen Markenherstellers ist, der sollte sich das Angebot von Penny ruhig genauer anschauen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und bei Gefallen kann die MUMP1000 noch mit viel Zubehör erweitert werden.