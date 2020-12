Mitten in der Cyberweek bei Saturn gibt es auch ein nettes Schnäppchen für Gamer. Das „Medion Erazer Deputy P10 Gaming-Notebook“ gibt es zurzeit zum historischen Bestpreis und das nur bei Saturn.

Medion Erazer Deputy P10 - schneller Gaming-Laptop mit 1 TB SSD im Angebot bei Saturn – ihr spart 378,95 Euro

Das Schnäppchen-Angebot von Saturn kann sich sehen lassen und ihr bekommt einen ordentlichen Gaming-Laptop mit guten Leistungswerten. Also falls ihr im Moment nach einem Gaming-Laptop im unteren Preissegment sucht, der mit aktuellen Games klarkommt, wie das mit Spannung erwartete Cyberpunk 2077, dann reicht dieses Gerät in jedem Fall aus. Wir gehen später noch näher auf die Ausstattung ein.

Der Deal von Saturn gibt euch 25% Erlass auf den ursprünglichen Kaufpreis, der Gaming-Laptop kostete bislang 1499 Euro (inklusive MwSt & ohne Versandkosten), jetzt kostet der Medion Erazer Deputy P10 nur noch 1.120,05 Euro. Es fallen keine zusätzlichen Lieferkosten an und ihr habt eine Ersparnis von 376,95 Euro bei diesem Angebot von Saturn.

Medion Erazer Deputy P10 / Angebot bei Saturn

Im Preisvergleich verschiedener Händler ist der Gaming-Laptop noch nie so günstig gewesen, bei Saturn bekommt ihr also den historischen Bestpreis. Dies zeigt auch die Preisentwicklungstabelle von idealo, die Konkurrenz bietet dieses Gerät, mit der gleichen Spezifikation und Ausstattung, immer noch zum alten Kaufpreis von 1499 Euro oder teurer an.

Die wichtigsten technische Daten / Medion Medion Erazer Deputy P10:

Intel Core™ i7-10750H Prozessor / 6 Prozessorkerne / 2.60 GHz Taktfrequenz (bis zu 5,00 GHz J314 mit /Intel-Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel Cache) Grafikkarte: GeForce RTX 2060 (Grafikspeicher dediziert: 6 GB)

16 GB DDR4 RAM (Konfiguration: 2x8 GB) Festplattenspeicher: SSD, 1 TB (M.2 via PCIe)

39.6 cm / 15.6 Zoll / Bildschirmmerkmale: Full-HD 60 Hertz / Bildschirmtyp: FHD AHVA / Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel Betriebssystem: Windows 10 Home

60 Wh (Akku: Li-Pol / 1 Akku mit 3 Akkuzellen) Gewicht: 2,28 Kilogramm

1x HDMI 2.0, 1x RJ45, 1x Typ-A USB 3.2 Gen 1, 1x Typ-A USB 3.2 Gen 2, 1x Typ-C USB 3.2 Gen 2 mit DisplayPort-Funktion, 1x DC in, 1x Audio Kombi (1x Mic-in, 1x Audio-out), 1x Multikartenleser, 1 x Typ-A USB 2.0 Bluetooth: Ja (Version 5.0)

Ja (802.11ax) Produkttyp & Farbe: Gaming-Notebook / Schwarz

Gaming-Notebook / Schwarz Besondere Merkmale: RGB Backlit Keyboard mit beleuchteten Tasten / 2 Lautsprecher und ein integriertes Mikrofon für Sprachaufnahmen und Telefonate

Für wen lohnt sich der Kauf des Medion Erazer Deputy P10 Gaming-Notebooks

Der Zocker-Laptop ist für Menschen geeignet die auch unterwegs zocken wollen, zum Beispiel wenn ihr jeden Tag eine Stunde zum Arbeitsplatz pendeln müsst oder gerne auf Reisen geht. Vielleicht habt ihr aber auch einen leistungsfähigen Gaming-Desktop-PC daheim, den ihr regelmäßig mit neuen Komponenten updatet und es fehlt einfach noch ein leistungsfähiger Laptop, der natürlich auch für die Arbeit oder das Studium geeignet ist und dann aber trotzdem noch bei aktuellen Games, wie Cyperpunk 2077 oder Red Dead Redemption 2, nicht gleich in die Knie geht.

Der Gaming-Laptop verfügt über einen leistungsstarken Intel i7-Prozessor mit 6 Prozessorkernen, der mit der Intel-Turbo-Boost-Technik von 2,60 Ghz auf 5,00 Ghz geboostet werden kann, sollte einmal mehr Leistung erforderlich sein.

Die Hardware sollte auch mit anspruchsvollen Anwendungsprogrammen zurechtkommen, da stolze 1TB SSD-Festplattenspeicher verbaut wurden. Medion setzt zudem auf DDR4 Arbeitsspeicher, welcher sich durch flüssige Prozessabläufe und verbesserte Fehlererkennung und Fehlerkorrektur auszeichnet, insgesamt stehen 16GB zur Verfügung.

Für Gamer ist natürlich auch die Grafikkarte ein wichtiges Kaufargument, die „Nividia GeForce RTX 2060“, mit ihren 6 GB dezidierten Speicher, ist eine ordentliche Grafikkarte. Die Grafikkarte bietet eine gute Performance, ohne sofort im Bedarfsfall auf den Arbeitsspeicher zugreifen zu müssen. Die Grafikkarte sollte auch mit aktuellen Spielen in Full-HD mit hohen Grafikeinstellungen und Bildwiederholungsraten zurechtkommen, also Cyberpunk 2077 sollte wirklich gut laufen, vor allem in Kombination mit dem Intel i7 und dem Turbo-Boost.

Der Medion Erazer Deputy P10 verfügt außerdem über eine beleuchtete „RGB Backlit Tastatur“, die Gaming auch im dunklen Zugabteil ermöglicht. Ansonsten verfügt das Gerät über ein gutes Display mit einer Bildschirmauflösung von 1.920 x 1.080 Pixel und 16,6 Zoll Bildschirmdiagonale, also ausreichend für ein gutes Spielerlebnis. Leider verfügt der Medion-Laptop nur über ein 60 Hz-Panel und nicht über ein 120- oder 144-Hz-Panel, welches flüssigere Bewegungen und schnellere Wiedergabe ermöglichen würde. Zudem wurde kein Langzeit-Akku verbaut, der Akku des Medion verfügt über 60 Wh.

Aber für den aktuellen Preis bekommt ihr doch ein gutes Angebot von Saturn und falls euch dieses Angebot doch nicht zusagt und ihr vielleicht mehr Geld ausgeben wollt und High-End-Qualität sucht, dann schaut euch unsere Liste der besten Gaming-Laptops des Jahres 2020 an. Weitere Angebote der Cyberweek bei Amzaon & Co. haben wir ebenfalls für euch zusammengetragen.