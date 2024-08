Perfekt für den nächsten Brettspielabend: Das „Spiel des Jahres 2023“ bei Amazon im Angebot

Ihr sucht nach einem tollen Brettspiel für den bevorstehenden Spieleabend? Das „Spiel des Jahres 2023“ ist eine hervorragende Wahl dafür!

In den letzten Jahren hat das kleine, deutsche Entwicklerstudio für Videospiele, Toukana Interactive, mit seinem entspannenden Puzzlespiel „Dorfromantik“ für mächtig Aufsehen gesorgt. Basierend auf dem Erfolg des PC-Spiels setzten die Spielemacher noch eine Switch-Version um, die sich ebenfalls sehen lassen kann.

Anzeige

Als nächstes folgte die Portierung in die reale Welt: Als analoges Brettspiel konnte „Dorfromantik“ unter der Feder von Lukas Zach und Michael Palm ebenfalls überzeugen und gewann direkt den begehrten Preis für das „Spiel des Jahres 2023“. Zur Zeit gibt es das Brettspiel im Angebot bei Amazon.

Anstatt der UVP von 39,99 Euro kostet das Spiel dort aktuell nur 27,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 30 Prozent!

Dorfromantik *Spiel des Jahres 2023* | Für 1 - 6 Spieler Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.08.2024 18:19 Uhr

„Dorfromantik“: Was erwartet euch bei diesem kooperativen Brettspiel?

Das Brettspiel „Dorfromantik“ lässt euch im Gegensatz zu Klassikern wie „Monopoly“ oder „Siedler von Catan“ nicht gegeneinander, sondern miteinander spielen. Gemeinsam erschafft ihr ein Spielfeld, das ihr entweder alleine oder mit bis zu fünf Mitstreitern Plättchen für Plättchen erweitert.

Anzeige

Dabei erschafft ihr verschiedene Areale auf dem Spielfeld, wie Getreidefelder, Hügellandschaften, Wälder und Dörfer. Zudem versucht ihr, besonders lange Gleise und Flüsse zu legen. All das bringt euch Punkte ein, wobei ihr gerade die Aufträge der Bevölkerung nicht außer Acht lassen solltet. Jene sorgen bei Erfüllung nämlich für einen ordentlichen Punkteschub.

Anzeige

Wiederspielwert bei „Dorfromantik“: Wie häufig könnt ihr das Brettspiel spielen?

Tatsächlich haben die Brettspielentwickler an einen erhöhten Wiederspielwert in Form von zusätzlich freischaltbaren Spieleplättchen gedacht. Das bedeutet, dass euch zu Beginn eurer ersten Partie noch gar nicht das gesamte Spielmaterial zur Verfügung steht, sondern lediglich ein Teil. Mit jedem Durchlauf schaltet ihr so mehr und mehr Spieleinhalt frei und auch eine nicht ganz so erfolgreiche Partie trägt so zum Gesamtfortschritt bei. Diese Mechanik kennt ihr möglicherweise aus einigen Videospielen, dort wird sie auch als „meta progression“ oder zu deutsch „Meta-Fortschritt“ bezeichnet.

„Dorfromantik“-Erweiterungen

Neben dem Hauptspiel gibt es mittlerweile auch drei Erweiterungen, mit denen sich der Spielspaß ausbauen lässt und eine vierte ist auch schon auf dem Weg:

Bei der Mini-Erweiterung „Große Mühle“ gibt es einen neuen Auftrag mit dem dazugehörigen Aufsteller für die Mühle.

Anzeige

Die „Wetterau“ Mini-Erweiterung widmet sich der hessischen Heimat des Spieleherstellers Pegasus Spiele. Drei Sonderplättchen mit regionalen Motiven und extra Regeln sind hier enthalten.

Mit der Erweiterung „Dorfromantik: Das Duell“ ist es nun möglich, auch gegeneinander anzutreten, zum Beispiel in Zweierteams. Die Zusatzinhalte lassen sich aber auch problemlos in das Basisspiel integrieren und dort nutzen, für alle, die weiterhin kooperativ spielen möchten.

Das neueste Werk aus der Welt von Dorfromantik führt uns nach Fernost: In dem eigenständigen Spiel „Dorfromantik – Sakura“ erwartet die Spieler größere Herausforderungen, eine neue Kampagne und das neue Kirschblüten-Element! „Dorfromantik – Sakura“ soll im Oktober 2024 erscheinen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.