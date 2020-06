Bildquelle: Comfee / Getty Images – ruuna10

Endlich ist der Sommer in Deutschland angekommen! Obwohl es schon schön ist, dass die Temperaturen in die Höhe klettern, wenn man draußen ist, will man es in der Wohnung dann doch lieber kühl haben. Ein Glück hat Cyberport gerade ein mobiles Klimagerät im Angebot, das Abkühlung verspricht.

Die neuen Cyberdeals von Cyberport sind online – und mitten unter den Angeboten versteckt sich auch das perfekte Gadget für Sommer: ein mobiles Klimagerät. Das Comfee MPPHA-05CRN7 wird von Cyberport gerade zum historischen Bestpreis von 189 Euro angeboten, dürfte also auch entsprechend schnell ausverkauft sein. Zusätzliche Versandkosten fallen keine an – wer also gerade auf der Suche nach einem solchen Gerät ist, sollte lieber schnell zuschlagen.

zum Angebot bei Cyberport

Die Eigenschaften im Überblick:

Kühlleistung: 5.000 BTU/h

Luftumwälzung: 275 m³/h

geeignet für Räume mit max. 20 m²

Betriebsgeräusch (innen): 63 dB

Kältemittel: R290

Energieeffizienzklasse: A (0,6 kWh/h)

3 Jahre Garantie

Abmessungen (B x H x T): 31,8 x 61,5 x 32,9 cm

Amazon-Bewertung: 4,3 von 5 Sternen

Produkt-Einschätzung: Gut

Kleine Räume kann das Comfee MPPHA-05CRN7 in verhältnismäßig überschaubarer Zeit herunterkühlen, dank integriertem Timer kann die Kühlung zudem zeitgesteuert erfolgen. Eine Fernbedienung und der notwendige Abluftschlauch sind bereits im Lieferumfang enthalten. Auf Amazon loben die Kunden das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und den einfachen Aufbau, sowie die phänomenale Kühlleistung innerhalb kleiner Räume. Lediglich die hohe Lautstärke während des Betriebs scheint manchen zu stören.

Deal-Einschätzung: Sehr gut

Bei einer mobilen Klimaanlage für unter 200 Euro kann man zwar keine Wunder erwarten, dennoch bietet das Comfee MPPHA-05CRN7 solide Qualität zum kleinen Preis. Wer möglichst kostengünstig im Sommer einen seiner Räume etwas herunterkühlen will, kommt mit diesem Gerät voll auf seine Kosten.