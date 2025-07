Perfekt vorbereitet auf die Hitze: Mit einem Amazon-Trick und 6 Sommer-Gadgets

Die Amazon Prime Days stehen vor der Tür – und euch fehlen noch ein paar Gadgets, die euch durch den Sommer bringen? Wir zeigen euch einen wichtigen Trick.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Prime Days vom 8. bis 11. Juli

Die diesjährigen Amazon Prime Days laufen über vier Tage, vom 8. bis 11. Juli. Die ersten Deals gehen sogar schon am 4. Juli an den Start. Damit ihr optimal sparen könnt, bietet sich eine kurze Vorbereitung an. Legt all die Artikel, die ihr bestellen wollt, auf eure Wunschliste und ihr habt zum richtigen Zeitpunkt den Überblick zu Verfügbarkeit und Preise eurer Wunschartikel.

Anzeige

Von Kühlboxen, über mobile Klimaanlagen, Eis- und Eiswürfelmaschinen hin zu Hand- und Halsventilatoren: Folgende Artikel machen die heiße Jahreszeit erträglicher für euch!

Mobicool Kühlbox

Mobicool MQ40W Kühlbox mit Rollen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2025 05:21 Uhr

Viele Kühlboxen werden mit Kühlakkus oder Eis auf Temperatur gehalten – hier ist es anders: Die Box (auf Amazon ansehen) wird mit Strom betrieben, entweder über euer 12-V-Bordstromsystem oder über eine 230-V-Steckdose. Durch ihre Rollen ist sie einfach zu transportieren und hält eure Getränke bis zu 18 Grad kälter als die Umgebungstemperatur.

Anzeige

Comfee Klimagerät

Comfee Mobiles Klimagerät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2025 04:40 Uhr

Das Klimagerät (auf Amazon ansehen) bietet drei Optionen: Kühlen, entfeuchten und ventilieren. Die Klimaanlage ist für Räume bis zu 33 Quadratmeter geeignet und leistet dann einen guten Dienst bei der Abkühlung. Durch seine horizontalen Klappen wird die gekühlte Luft optimal im Raum verteilt.

Anzeige

EUHOMY Eiswürfelmaschine

EUHOMY Eiswürfelmaschine Klein Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2025 05:12 Uhr

Zu einem Getränk im Sommer gehören Eiswürfel. Damit sie ganz einfach hergestellt werden können, bietet sich die Eiswürfelmaschine von EUHOMY an (auf Amazon ansehen). Die mobile Maschine kann bis zu 12 Kilo Eis pro Tag produzieren und wenn es einmal ganz eilig gehen soll, können bis zu neun Eiswürfel in sechs Minuten gemacht werden. Die Maschine hat ein Selbstreinigungssystem, was auch einiges einfacher macht.

Anzeige

Jsdoin Handventilator

Jsdoin Handventilator Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2025 05:31 Uhr

Wenn es temperaturtechnisch gar nicht mehr geht, sind Fächer eine beliebte Wahl. Praktischer ist dieser Handventilator, den ihr ganz einfach über euer USB-Kabel aufladen könnt (auf Amazon ansehen). Mit fünf verschiedenen Geschwindigkeitsstufen und einer Betriebsdauer von acht bis 15 Stunden (je nach Geschwindigkeit) bringt euch dieser Ventilator durch euren Arbeitstag. Wenn ihr ätherische Öle nutzen wollt, bietet dieser Ventilator euch die Möglichkeit dazu.

Anzeige

Ninja CREAMi Eismaschine

Ninja CREAMi Eismaschine Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2025 04:25 Uhr

Aus vielen Haushalten ist sie kaum noch wegzudenken, da sie sehr einfach leckeres Eis für euch Zuhause erstellt. Über 1,4 Liter Eiscreme in drei verschiedenen Sorten können mit der Eismaschine (auf Amazon ansehen) auf einmal produziert werden. Durch sieben verschiedene Programme können Eiscreme, Smoothies, Milkshakes und mehr ganz einfach in eurer Küche zubereitet werden.

Kukiwhy Halsventilator

Kukiwhy Hals-Ventilator Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2025 01:00 Uhr

Wer sich abkühlen, aber nicht die ganze Zeit einen Ventilator in seiner Hand tragen möchte, kann auf den Kukiwhy-Halsventilator zurückgreifen (auf Amazon ansehen). Ihr tragt ihn ganz einfach über euren Nacken und eure Hände bleiben frei. Er ist sehr leise und kann deshalb auch problemlos im Büro und in der Bibliothek verwendet werden. Seine Akkulaufzeit liegt bei acht bis 18 Stunden – je nach Geschwindigkeit.