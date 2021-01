Die Bundesregierung hat eine neue Corona-Arbeitsschutzverordnung erlassen, Arbeitgeber müssen für alle Mitarbeiter eine Home-Office-Option anbieten, wo immer es möglich ist. Deshalb solltet ihr euren Arbeitsplatz zu Hause mit einem geeigneten Schreibtisch oder Computertisch ausstatten, welcher im Idealfall auch rückenfreundlich ist. Wir haben für euch einige günstige Angebote herausgesucht.

IKEA Schreibtische und andere höhenverstellbare Schreibtische & Workstations: Günstige Angebote

In Deutschland haben schon viele Behörden und Unternehmen höhenverstellbare Schreibtische für ihr Mitarbeiter angeschafft, es gilt mittlerweile als erwiesen, dass zu langes Sitzen Rückenprobleme verursacht. Es ist daher empfehlenswert einige Zeit im Stehen zu arbeiten, aber nicht den ganzen Arbeitstag, da müsst ihr auf euren Körper hören.

Wir haben für euch zwei Lösungsvorschläge, entweder ihr legt euch einen neuen vollwertigen höhenverstellbaren Schreibtisch zu oder ihr bestellt euch eine Sitz-Steh-Workstation/Computer-Stehtisch, der ganz einfach auf euren alten Schreibtisch aufgesetzt werden kann und im Bedarfsfall einfach abgenommen werden kann.

IKEA höhenverstellbare Schreibtische - im Angebot - verschiedene Größen

BEKANT Schreibtisch - sitz/steh - weiß 120x80 cm Elektrisch höhenverstellbarer BEKANT-Schreibtisch von Ikea kostete bislang 449 Euro und jetzt bekommt ihr ihn für 399 Euro. Der robuste Tisch in der weißen Farbausführung ist besonders schmal und unter der Tischplatte ist ein Netz angebracht, eine praktische Lösung um Kabel zu verstecken.

BEKANT - Schreibtisch - sitz/steh - weiß 160x80 cm Elektrisch höhenverstellbarer BEKANT-Schreibtisch von Ikea kostete bislang 499 Euro und jetzt bekommt ihr ihn für 449 Euro. Der robuste Tisch verfügt ebenfalls über ein Kabelnetz unter der Tischplatte.

BEKANT - Ecktisch rechts - sitz-/steh - Eichenfurnier 160x110 cm Elektrisch höhenverstellbarer BEKANT-Eckschreibtisch (Ausführung rechts) von Ikea kostete bislang 559 Euro und jetzt bekommt ihr ihn für 519 Euro. Der robuste Tisch ist ebenfalls mit einem Kabelnetz unter der Tischplatte ausgestattet und er verfügt über wesentlich mehr Arbeitsfläche.

BEKANT - Ecktisch links - sitz-/steh - Eichenfurnier weiß 160x110 cm Elektrisch höhenverstellbarer BEKANT-Eckschreibtisch (Ausführung links) von Ikea kostete bislang 559 Euro und jetzt bekommt ihr ihn für 519 Euro. Der robuste Tisch ist ebenfalls mit einem Kabelnetz unter der Tischplatte ausgestattet und er verfügt über wesentlich mehr Arbeitsfläche.

Günstige höhenverstellbare Schreibtisch-Aufsätze / Workstations

ABOX Sitz-Steh-Schreibtisch / Höhenverstellbarer Schreibtisch-Aufsatz Der Abox Sitz-Steh-Schreibtisch kostete bislang bei Amazon 199 Euro und jetzt bekommt ihr ihn für nur noch 169,99, eine Ersparnis von 30 Euro. Das Produkt ist ein Besteller bei Amazon, vor allem auch wegen der stabilen Verarbeitung und weil der Tisch einfach per Knopfdruck elektrisch hoch- und runtergefahren werden kann. Die Maße des Tischaufsatzes sind ausreichend groß (Arbeitsfläche ist 85 x 50,8cm), es ist Platz für zwei Monitore. Zudem verfügt er über eine Tastaturablage, die bei Bedarf abgenommen werden kann. Die Workstation kann maximal von 15 cm auf 50 cm ausgefahren werden. Maximale Tragfähigkeit des Schreibtisches sind 20 Kilo.

bonVIVO Höhenverstellbarer Schreibtisch-Aufsatz

Der Schreibtisch-Aufsatz bonVIVO ist äußerst beliebt bei Amazon und hat viele gute Bewertungen bekommen. Die Workstation ist im Moment nicht im Preis reduziert, aber sie ist im Vergleich zur Abox-Workstation eine günstige Alternative. Der Schreibtisch-Aufsatz besitzt eine Arbeitsfläche von 95 cm x 40 cm, es passen also gut zwei Monitore nebeneinander auf den Schreibtisch. Der Aufsatz ist zudem pneumatisch höhenverstellbar, 11 cm bis 50,5 cm. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 15 kg.

Deskfit - höhenverstellbarer Schreibtisch-Aufsatz

Der Deskfit Schreibtisch-Aufsatz kostet bei Amazon 199 Euro, in der weißen Farbausführung. Die schwarze Farbausführung kostet bei Amazon sogar nur 129 Euro. Die Workstation kann mit einem Amazon-Rabattgutschein 10 Euro im Preis gesenkt werden. Der Vorteil der Workstation ist die flache Konstruktion mit schlankem Design, die weniger massiv wirkt, leider ist der Tischaufsatz nur mit 10 Kilo belastbar, aber ein Laptop und ein Monitor können ohne Probleme aufgestellt werden. (Artikelabmessungen L x B x H 80 x 56 x 2.9 cm). Ist ohne Kraftaufwand höhenverstellbar (Höhe maximal 40 cm).

Für wen lohnt sich ein höhenverstellbarer Schreibtisch oder eine Home-Office-Workstation?

Wer schon Rückenprobleme hat, der könnte sich jetzt Gedanken machen, ob er sich einen höhenverstellbaren Schreibtisch anschaffen will. Durch die Corona-Situation sind die Büros vieler Unternehmen geschlossen und ihr findet euch plötzlich in der Situation wieder im Home-Office arbeiten zu müssen. Doch nicht jeder hat ein separates Büro zu Hause oder einen geeigneten Schreibtisch. Für viele Menschen ist die eigene Wohnung ein Ort an dem man runterfährt und nicht an den Job erinnert werden möchte. Aber wenn wir jetzt noch Monate lang daheim arbeiten müssen, dann braucht ihr geeignetes Equipment, ergonomisch und rückenfreundlich.

Die höhenverstellbaren Tische von Ikea sind da eine gute Lösung, es gibt sie auch in kleineren Ausführungen und die Verarbeitung der Schreibtische ist sehr robust. Falls ihr aber nur stylische Antiquitäten oder einen schicken Esstisch daheim habt, dann ist die Sitz-Steh-Workstation eine gute Alternative, diese kann nach Corona einfach in die Ecke gestellt werden. Tipp: Solche Anschaffungen könnt ihr auch direkt von der Steuer absetzen, dank der Home-Office-Pauschale, die kürzlich von der Bundesregierung beschlossen wurde.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.