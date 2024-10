Perfekter Kreis auf Google Maps: Dieser Ort in Italien ist was für Rekordbrecher

Es ist ein besonderer Ort: ein perfekter Kreis, der einen zufrieden auf diesen Ausschnitt von Google Maps schauen lässt. Doch was hat es mit diesem Kreis in Italien auf sich? Wir schauen uns das zusammen an!

Kreis in Italien

Im südöstlichen Italien, in der Region Apulien, liegt eine Straße, die eine perfekte Kreisform hat (auf Google Maps ansehen). Sie liegt etwa 20 Kilometer nordwestlich entfernt von der Kleinstadt Nardò, in der Nähe der Küste des Ionischen Meeres, einem Teil des Mittelmeers. Die kreisrunde Form hat einen besonderen Grund – dieser spielt heute aber keine Rolle mehr.

Über Google Maps lässt sich ein perfekter Kreis in Süditalien finden. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Pista di Nardò

Um das im Vergleich zum Norden wirtschaftlich schwächere Süditalien zu stärken, sollte der Kreis als Basis für einen Teilchenbeschleuniger dienen. Doch dieser wurde nie gebaut. Stattdessen wurde der 12,6-Kilometer lange Kreis für einen anderen Zweck genutzt. Die Pista di Nardò ist eine Teststrecke und gilt heute als schnellster Rundkurs der Welt.

Seit 2012 in Porsche-Hand

Der Rundkurs mit einem Durchmesser von vier Kilometern wurde 2012 von der Porsche-Tochter Porsche Engineering übernommen, die ihn seitdem betreibt. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke hat überhöhte Kurven, weshalb sehr hohe Geschwindigkeiten möglich sind. Auf der Strecke wurden im Laufe der Zeit viele Rekorde gebrochen, unter anderem mit einem 370-km/h schnellen Elektrowagen.

Anlage bietet mehr als nur den Kreis

Auf dem Gelände gibt es weitere Anlagen, die dem Testen von Fahrzeugen dienen. Neben vielen weiteren Testmöglichkeiten und einer LKW-Teststrecke gibt es auch Anlagen zur Geräuschmessung und zum Offroad-Fahren. Die Infrastruktur beinhaltet Werkstätten, Tankstellen, Elektro-Ladestationen, Büros und Restaurants.

Neben der Hochgeschwindigkeitsstrecke bietet die Pista di Nardò weitere Teststrecken. (© Screenshot Giga / Google Maps)

Für Kritik sorgte Anfang 2024 Porsches Entwicklungsvorschlag. Für diesen hätten mehr als 200 Hektar Wald gerodet werden müssen. Die Regionalregierung Apuliens verhängte einen Baustopp.

Über Google Maps lassen sich noch viele weitere sonderbare Formen in Landschaften beobachten. Zum Beispiel das riesige Markenlogo eines Getränkeherstellers oder ein gigantisches Pentagramm.

