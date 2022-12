Falls ihr auf der Suche nach einem möglichst günstigen und nicht zu großen Android-Tablet seid, dann könntet ihr euch das Angebot von Amazon anschauen. Dort wird aktuell das Samsung Galaxy Tab A7 Lite für schlappe 99 Euro verkauft. Eignet sich auch gut als Weihnachtsgeschenk.

Amazon verkauft Samsung-Tablet für 99 Euro

Es kommt nicht oft vor, dass Samsung-Tablets zu einem Preis von unter 100 Euro verkauft werden. Sie sind zwar günstig, doch der Preis von 99 Euro für das Samsung Galaxy Tab A7 Lite ist schon eine Ansage (bei Amazon anschauen). Dieses Mal können alle zuschlagen und nicht nur Prime-Mitglieder. Es handelt sich um die Version mit 3 GB RAM und 32 GB internem Speicher. Letzteren könnt ihr per microSD-Karte um bis zu 1 TB aufstocken.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8,7 Zoll Wi-Fi Android Tablet, 32gb, Grey

Bei anderen Herstellern müsst ihr über 132 Euro bezahlen. Wollt ihr kein Samsung-Tablet haben, dann bietet euch Amazon noch eine Alternative an. Das Lenovo Tab M8 HD (2nd Gen) für 89 Euro verkauft (bei Amazon anschauen). Dort bekommt ihr aber eine leicht schlechtere Ausstattung.

Was taugt das Samsung Galaxy Tab A7 Lite?

Das Samsung Galaxy Tab A7 Lite ist mit seinem 8,7-Zoll-Display ein relativ kleines Android-Tablet, welches in der Einsteiger-Klasse angesiedelt ist. Es eignet sich also perfekt zum Surfen im Netz, Schauen von Videos oder zum Lesen. Ihr könnt damit auch einfachere Spiele spielen. Zu anspruchsvoll sollten diese aber nicht werden, denn dafür reicht die Leistung nicht aus. Die 8-MP-Kamera auf der Rückseite reicht für Schnappschüsse aus und an der Front könnt ihr die Selfie-Kamera für Videotelefonie nutzen. Käuferinnen und Käufer des günstigen Android-Tablets sind in jedem Fall zufrieden mit den Möglichkeiten. Bei Amazon gibt es 4,4 von 5 möglichen Punkten bei über 3.000 Bewertungen (bei Amazon anschauen). Insgesamt also ein gelungenes Samsung-Tablet, wenn ihr keine zu hohen Ansprüche habt.