Bildquelle: Philips Hue

Amazon bietet ein Starter-Set mit zwei Glühbirnen inklusive Bridge aus der Reihe Philips Hue nun deutlich günstiger an. Für das Set mit LED-Lampen werden jetzt nur noch 79,99 Euro fällig. Gesteuert werden sie wie gewohnt über das Smartphone oder mit einem Sprachassistenten.

Philips Hue: Starter-Set im Angebot bei Amazon

Um den Einstieg in die Welt der intelligenten Beleuchtung etwas einfacher zu gestalten, bietet Amazon das Starter-Set „Philips Hue White & Color Ambiance“ inklusive Bridge nun günstiger an. Waren bisher noch 89,99 Euro fällig, gibt es die beiden LED-Lampen der Energieklasse A nun für 79,99 Euro. Zu Beginn war das Set sogar für 149,95 Euro an den Start gegangen.

Beide Leuchten passen in eine E27-Lampenfassung. Es handelt sich um Hue-Glühbirnen der fünften Generation, das heißt Bluetooth wird nun ebenfalls als zweiter Funkstandard neben Zigbee unterstützt. In der Hue-App können Einstellungen zudem importiert werden, was bei vorherigen Generationen noch nicht der Fall war. Die fünfte Generation ist seit Herbst 2019 in Deutschland verfügbar.

Philips Hue Starter-Set bei Amazon anschauen

Philips Hue: Steuerung über App oder Alexa

Gesteuert werden die beiden Ambiance-Lampen über das Smartphone oder Tablet. Hier kann entweder die App von Hue genutzt werden oder aber auf einen Sprachassistenten gesetzt werden. Entsprechend lassen sich die Lampen auch über Produkte wie Amazon Echo mitsamt Alexa steuern. Das Synchronisieren mit Musik und Filmen ist ebenfalls möglich.

Insgesamt bieten die angebotenen Philips Hue 16 Millionen Farben. Die Helligkeit wird mit 806 Lumen angegeben und die Farbtemperatur liegt bei 2.000 Kelvin. Die Leistungsaufnahme liegt bei 9 Watt pro Lampe.

Mehr zu Philips Hue gibt es hier im Video:

Philips Hue: Ohne Bridge noch günstiger

Wer bereits über eine Bridge verfügt, also über eine separate, zentrale Steuereinheit für Hue-Lampen, der sollte sich lieber einem anderen Angebot bei Amazon widmen. Ohne Bridge gibt es zwei Hue-Glühbirnen der fünften Generation im Set derzeit reduziert für 63,88 Euro statt 76,03 Euro. Alternativ ist die Bridge von Philips alleine für 44,83 Euro zu bekommen.