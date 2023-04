Die dritte Staffel sollte eigentlich der Abschluss von „Star Trek: Picard“ sein. Doch womöglich könnte Staffel 4 anders als gedacht noch produziert werden.

Die Serie „Star Trek: Picard“ feierte im Januar 2020 auf dem Streaming-Anbieter Amazon Prime Video ihre Premiere. In 30 spannenden Episoden konnten wir Captain Jean-Luc Picard auf seinen neuen Abenteuern begleiten und zudem viele Charaktere aus dem originalen „Star Trek“-Cast wiedersehen. Nach nun etwa drei Jahren soll damit aber jetzt Schluss sein. Wie die Showrunner der Serie schon zu Beginn angedeutet hatten, war für die Reise nur ein Zeitraum von drei Staffeln vorgesehen. Alle Fans fragen sich aber zurecht, ob sie sich nicht doch noch auf Staffel 4 und auf weitere Abenteuer im „Star Trek“-Universum freuen können. Wir verraten es euch in den nächsten Abschnitten.



Wird es eine Staffel 4 von „Picard“ geben?

Mit der zehnten Folge der dritten Staffel erhielt die Serie „Star Trek: Picard“ ihr angekündigtes Ende. Wenn man nach den Aussagen der Produzent*innen geht, ist dieses Ende jedoch nur vorläufig und kann durch die Teilnahme der Fans jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. In einem Interview mit TVLine äußerte der Showrunner Alex Kurtzman, dass sie sich eine Fortsetzung offenhalten werden:

„Als wir mit der Serie angefangen haben, haben wir mit Patrick darüber gesprochen, dass wir es wirklich nur über drei Jahre ziehen wollten. Wir hatten das Gefühl, wir könnten eine komplette Geschichte erzählen, mit der aktuellen Staffel als Endpunkt. Dies vorausgeschickt, ist alles möglich. Wenn die Staffel die Erwartungen sprengt und wir hoffen sicherlich, dass sie das tut und sind sehr, sehr stolz auf die dritte Staffel, wer weiß?“

Auch wenn eine weitere Serie laut Berichten von CBR noch nicht produziert wird und es bisher auch keine Pläne für das – von Showrunner Terry Matalas angedeutete – „Star Trek Legacy“-Spin-off gibt, wird allein der Erfolg der dritten Staffel über eine Fortsetzung in Staffel 4 oder einer anderen Serie entscheiden.



Wie endet „Picard“ Staffel 3?

+++ Achtung: Es folgen Spoiler zum Finale von „Picard“ Staffel 3! +++

Nachdem die Borg besiegt wurden und die Crew rund um Picard (Patrick Stewart) ihre Mission erfüllt haben, wird Seven (Jeri Ryan) zum neuen Captain ernannt. Jack (Ed Speleers), Geordi (LeVar Burton) und andere Crew-Mitglieder – die im Laufe der neuen Staffel eingeführt wurden – dürfen ebenfalls an Bord der neuen Enterprise kommen und in Richtung neuer Abenteuer starten. Wenn man über eine mögliche Fortsetzung nachdenkt, könnte diese den Handlungsstrang aufgreifen und die nächsten Missionen der frischen Crew begleiten.

Wenn man der Szene nach dem Abspann der letzten Folge glaubt, könnte dies gar nicht mal so unrealistisch sein. Der Showrunner Terry Matalas hat es sich nämlich nicht nehmen lassen, Jack (Ed Speleers) einen Besuch von Q (John de Lancie) zu bescheren, der ihm offenbart, dass dies noch lange nicht das Ende seiner Reise ist. Ob die Serie eine Fortsetzung erhält, wird nur die Zukunft zeigen. „Star Trek“-Fans gehen deshalb jedoch nicht automatisch leer aus. Denn in der Zwischenzeit hat das Universum noch weitere Serien für euch zu bieten, darunter „Star Trek: Strange New Worlds“. Mit „Starfleet Academy“ ist außerdem noch ein weiterer Ableger geplant.

