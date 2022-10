In verschiedenen Bereichen stößt man auch in der deutschen Sprache auf den Begriff „pitchen“. Was bedeutet das und wann wird das Wort eingesetzt?

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

„Pitchen“ ist eine Handlung. Dazu gehört das Substantiv „Pitch“. Der Begriff taucht vor allem im Business- und Marketing-Bereich auf, wird aber im Alltag auch in verschiedenen anderen Situationen eingesetzt.

„Pitchen“: Bedeutung des Ausdrucks im Marketing

Bei „pitch“ handelt es sich um ein Wort aus der englischen Sprache. Auf Deutsch lässt es sich nicht eindeutig übersetzen. „To pitch“ bedeutet wortwörtlich „jemanden/etwas werfen“ oder „etwas aufstellen“. Das steckt hinter dem Begriff:

Wenn eine Gruppe sich zum „pitchen“ zusammensetzt, wird eine Idee oder ein Konzept vorgestellt .

. Werbeagenturen präsentieren innerhalb eines „Pitches“ zum Beispiel eine Kampagne .

. Autoren und Regisseure „pitchen“ einen Entwurf für einen Film , eine Sendung oder einen Roman.

, eine Sendung oder einen Roman. Dann werden der Inhalt und das dazugehörige Konzept vorgestellt, um zum Beispiel Investoren für sich zu gewinnen oder Sender von einer Produktion zu überzeugen.

Was bedeutet "ASAP"? Abonniere uns

auf YouTube

Ein „Pitch“ bezeichnet allgemein ein Gespräch, in dem Ideen präsentiert und besprochen werden. Bevor ein Konzept umgesetzt wird, muss man Verantwortliche, Partner und andere Teilnehmende innerhalb dieses Gesprächs von seiner Idee überzeugen und Eckpunkte vorstellen. Dabei handelt es sich nicht um umfangreiche Ausführungen, sondern eine knappe und kompakte Vorstellung der Idee. In der Sendung „Die Höhle der Löwen“ auf dem Sender Vox „pitchen“ zum Beispiel kreative Köpfe ihre Ideen vor laufenden Kameras, um Geldgeber davon zu überzeugen und um diese als Partner zu gewinnen.

„Pitchen“: Weitere Bedeutungen beim Golf, Baseball und in der Musik

Bei Baseball und anderen Sportarten stößt man oft auch auf einen Spieler mit der Position „Pitcher“. Abgeleitet von dem englischen Wort für „werfen“ handelt es sich hierbei um den Akteur, der den Ball wirft, zum Beispiel um den Schlagmann beim Baseball. Beim Golf wird mit „Pitch“ ein bestimmter Schlag bezeichnet, bei dem der Ball sich in der Nähe der Fahne befindet.

Wer in Kneipen und Bars geht, stößt dort möglicherweise ebenfalls auf einen „Pitcher“. Dabei handelt es sich um ein Glasgefäß, in das zum Beispiel Bier eingefüllt wird. Der Krug hat seinen Ursprung in den USA und normalerweise eine Füllmenge von 1,89 Litern, was ungefähr einer halben Gallone entspricht.

Buddy´s Bar - Pitcher, Bierkrug, Karaffe für Limonade, Wasserkaraffe, Kunststoff-Karaffe, Ø 13 cm, H Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2022 10:32 Uhr

In der Musik wird beim „Pitchen“ die Tonhöhe oder Abspielgeschwindigkeit von Instrumenten und aufgenommenen Musikteilen verändert.

In der Netzsprache, zum Beispiel bei Videos in TikTok und YouTube, ist der Begriff nicht zu verwechseln mit den ähnlich klingenden Slang-Ausdrücken „Bitch“, „Peach“ oder „Pic“. Während es sich bei „Pitch“ um einen seriösen Ausdruck mit einer positiven Bedeutung handelt, sind die letztgenannten Wörter Beleidigungen.

WhatsApp: Kennt ihr die Bedeutung dieser Emojis?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.