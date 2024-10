Platz reservieren bei der Deutschen Bahn? Wer geduldig ist, kann Geld sparen

Ihr wollt beim Reisen ein bisschen Geld zu sparen? Mit einem einfachen Trick könnt ihr euch für die nächste Zugfahrt ein Extra leisten – ganz ohne Bezahlen.

Geduld kann sich lohnen

Wer öfter mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, kennt das Dilemma: Soll man für die nächste Reise einen Sitzplatz reservieren oder auf einen freien Platz hoffen? Eine Sitzplatzreservierung kann bequem sein, doch es gibt Tricks, mit denen ihr euch das Geld dafür sparen könnt. Wir erklären, wie ihr auch ohne Buchung mit etwas Geduld euren Sitzplatz findet.

Wie lange ist eine Sitzplatzreservierung gültig?

Eine wichtige Regel bei der Deutschen Bahn betrifft die Gültigkeit von Sitzplatzreservierungen. Habt ihr einen Sitzplatz im Fernverkehr (IC, ICE, EC) reserviert, müsst ihr ihn nicht sofort nach Einsteigen aufsuchen. Allerdings solltet ihr auch nicht zu lange warten, denn die Reservierung verfällt 15 Minuten nach Abfahrt des Zuges.

Das bedeutet: Wer nach Ablauf dieser Zeit noch nicht auf seinem Platz sitzt, verliert den Anspruch darauf und andere Reisende dürfen sich setzen – so erklärt es die Deutsche Bahn. Wer auf Nummer sicher gehen will, sucht also direkt nach dem Einsteigen seinen Platz auf.

Warum es sich lohnt, auf eine Reservierung zu verzichten

Wer die 15-Minuten-Regel der Deutschen Bahn kennt, kann gezielt auf eine Reservierung verzichten. Gerade bei gut ausgelasteten Zügen wie dem ICE kommt es häufig vor, dass Plätze nach Verfall der Reservierung frei werden. Seid ihr geduldig und bleibt wachsam, könnt ihr so einen dieser Plätze kostenlos ergattern.

Eine gute Strategie ist es, in der Nähe reservierter Plätze abzuwarten, ob sie nach Ablauf der Frist unbesetzt bleiben. So spart ihr die Kosten für die Reservierung und habt dennoch einen bequemen Platz – ganz ohne Stress.

Ob ihr einen Platz reserviert oder lieber darauf verzichtet, hängt jedoch allein von eurem Reisestil ab. Wer auf Sicherheit und Komfort setzt, sollte eine Reservierung in Erwägung ziehen. Wenn ihr hingegen etwas flexibler seid und die 15-Minuten-Regel clever nutzt, könnt ihr euch das Geld sparen und mit etwas Glück dennoch entspannt reisen.

Was passiert, wenn jemand auf eurem Platz sitzt?

Sitzt jemand bereits auf dem von euch reservierten Platz, solltet ihr freundlich nachfragen. In den meisten Fällen handelt es sich um ein Missverständnis und die Person wird den Platz räumen. Sollten doch einmal Probleme auftreten, könnt ihr euch an das Zugpersonal wenden. Dieses hilft euch in der Regel dabei, den reservierten Platz freizubekommen.

Meist lohnt sich ein freundliches Gespräch mehr als sofortige Eskalation. Schließlich sind viele Reisende gestresst und eine Lösung lässt sich häufig ohne großen Aufwand finden.

