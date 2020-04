Es gibt so viel, dass ihr dieses Wochenende zu Hause tun könntet: Auf dem Balkon sitzen und euch sonnen, das Buch lesen, das ihr schon IMMER lesen wolltet, ein Spiel auf eurer PS4 anfangen, beenden oder weiterspielen. Kein Druck, mit seltsamen Freunden nach draußen zu gehen oder „endlich mal das Zimmer zu verlassen“. Also, was gibt’s zu spielen? Ich habe ein paar hübsche Angebote für euch.

Falls ihr es noch nicht wisst: Die Frühlingsangebote sind eben erst im PS Store gestartet, und ich habe die reduzierten Spiele bereits in einem anderen Artikel aufgedröselt. Da sind durchaus einige gute Spiele dabei, also vergesst nicht, vorbeizuschauen.

Was gibt’s noch für uns, wenn wir ein bisschen spielen wollen? Da sind einmal die PS Plus-Spiele, die am 7. April erscheinen werden, und die ihr wenn möglich nicht jetzt kaufen solltet; immerhin erhaltet ihr sie in wenigen Tagen kostenlos. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr die momentanen kostenlosen PS Plus-Titel Shadow of the Colossus und Sonic Forces alsbald herunterladen müsstest, wenn sie euch ansprechen. Tatsächlich ist Shadow of the Colossus im Remastered ein verdammt gutes Spiel, wie Lisa in ihrem Test bestätigt. Da sind auch niedliche Monster. Schaut in den Trailer, wenn ihr denkt, dass ich frecherweise lüge:

PS Plus-Spiele könnt ihr nur dann kostenlos herunterladen, wenn ihr PS Plus abonniert habt.

Kostenlose PS4-Demos: Schon einmal reingeschaut?

Neben den Angeboten gibt es aber auch jede Menge kostenlose PS4-Demos, die oftmals bis zu einer Stunde andauern. Warum nicht reinspielen und dann entscheiden, ob ihr euch den Titel holt? Ich bin ja heilfroh, dass auch Triple-A-Spiele wie FF7 Remake oder Resident Evil 3 Remake momentan mit Demos um sich werfen, während vor ein oder zwei Jahren kein Hahn mehr nach kostenlosen Anprobier-Stunden gekräht hat.

Wie auch immer! Es gibt im PS Store eine Sektion, die euch alle (natürlich kostenlose) Demos auflistet, darunter:

Ein bisschen Eskapismus:

Wochenend-Tipps für PlayStation-Spieler

Wie über Twitter angekündigt wurde, dürft ihr euch ab Freitagabend kostenlos im Multiplayer von Call of Dury: Modern Warfare vergnügen. Dafür müsst ihr euch nur den Battle Royale-Shooter CoD: Warzone herunterladen, der – ja, ihr erratet es – auch kostenlos ist:

Ihr wisst außerdem, dass Resident Evil 3 Remake heute erschienen ist, ja? Jaja? Das Spiel gibt’s zum Vollpreis von 59,99 Euro im PS Store, was ich etwas happig für die geringe Spielzeit halte. Nichtsdestotrotz ist RE3 Remake ein weiteres sehr gutes Spiel von Capcom, nach RE2-Remake. Ihr könnt meinen Test dazu hier lesen.

Falls das alles nichts für euch ist und ihr zufällig eine PSVR herumliegen habt, setzt euch einfach mit Anywhere VR an den Strand. Genießt das Meeresrauschen, schließt die Augen und denkt daran, dass euer erster Spaziergang nach den momentanen unfreiwilligen Ferien grandios werden wird. Wie könnte er nicht? Und falls ihr ganz anderen Aktivitäten über das Wochenende nachgeht, lässt uns an euren Erfahrungen doch gern teilhaben; ihr wisst schon, in den Kommentaren. Yoga auf dem Balkon?