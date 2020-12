Nicht nur Aldi möchte vor Weihnachten noch einige Fernseher verkaufen, auch der direkte Konkurrent Lidl hat in dieser Woche ein spannendes Angebot mit einem Samsung-TV angekündigt. Der Preis ist wirklich heiß. Das Angebot war letzte Woche plötzlich nicht verfügbar, ist jetzt aber wieder da.

Lidl verkauft Samsung-Fernseher für 348,23 Euro

Originalartikel:

Wer sich kurz vor Weihnachten noch schnell einen neuen Fernseher gönnen oder diesen verschenken möchte, kann bei Lidl zuschlagen. Dort wird der Samsung GU50TU6979UXZG mit 50 Zoll und 4K-Auflösung zum Preis von nur 348,23 Euro verkauft. Das Angebot gilt nur online und startet ab dem 17. Dezember 2020. Es komme noch Versandkosten von 24,28 Euro dazu, sodass man im Endeffekt bei 372,51 Euro landet. Vergleichbare Fernseher kosten deutlich über 400 Euro.

Gefunden haben wir das Angebot im Prospekt:

Bei dem TV handelt sich dabei um ein aktuelles Modell aus dem Jahre 2020 mit allen Features, die man benötigt. Samsung selbst hat dafür fast 600 Euro verlangt. Integriert ist ein Triple-Tuner, mit dem man alles empfangen kann. Per WLAN hat man auch Zugriff auf die meisten Streaming-Dienste und sogar AirPlay wird unterstützt. So könnt ihr sehr einfach euer Apple-Gerät mit dem Samsung-TV verbinden. Der 50-Zoll-Bildschirm unterstützt zudem HDR 10+. Für guten Klang sorgt Dolby Digital Plus. Es stehen zwei HDMI-Anschlüsse zur Verfügung und sogar ein USB-Port. Ein ähnlicher Samsung-Fernseher mit 50 Zoll kostet bei Amazon über 400 Euro. Hier kann man also ordentlich sparen.

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung-TVs bei Lidl?

Im Endeffekt für alle, die einen Markenfernseher sehr günstig kaufen wollen. Aldi verkauft seine Medion-Fernseher zwar etwas billiger, doch Lidl setzt auf Samsung und bietet damit eine starke Marke mit zusätzlichen Features an. 50 Zoll ist auch eine Größe, die nicht alltäglich ist. Wem 43 Zoll zu klein und 55 Zoll zu groß sind, der kann hier zu einer guten Zwischengröße mit 50 Zoll greifen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt in jedem Fall. Weitere Informationen zu Fernsehern erhaltet ihr in unserer Kaufberatung.