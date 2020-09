Bildquelle: Poco

Xiaomi ist mit dem Poco X3 ein echter Mega-Erfolg gelungen. Das Handy ist ein wahres Preis-Leistungs-Wunder, das sich extrem großer Beliebtheit erfreut. GIGA verrät euch, wo ihr das Handy jetzt noch für den reduzierten Preis von 199 Euro kaufen könnt.

Xiaomi Poco X3 günstig kaufen

Zum Start des Poco X3 in Deutschland hat Xiaomi bei Amazon eine Aktion gestartet, in der die beiden Konfigurationen des Smartphones zu reduzierten Preisen verkauft wurden. Diese Aktion läuft bei Amazon jetzt wieder – zumindest solange der Vorrat reicht. Beim letzten Mal waren die Handys innerhalb von kurzer Zeit ausverkauft. Wenn ihr das Poco X3 also haben wollt, dann greift jetzt zu:

Zu dem Preis ist das Poco X3 ein No-Brainer. Wer ein günstiges und gutes Handy sucht, ist hier genau an der richtigen Stelle. Das Xiaomi-Smartphone besitzt ein in der Preisklasse unübliches 120-Hertz-Display, was die Darstellung deutlich flüssiger macht. Es ist zudem ein riesiger Akku verbaut, der eine lange Laufzeit ermöglicht. Ansonsten gibt es aktuelles Android und viele weitere Ausstattungsmerkmale, die man in einem 200-Euro-Handy sonst vergeblich sucht. Im nachfolgenden Video wird das Handy im Detail vorgestellt:

Xiaomi Poco X3 war schnell ausverkauft

Zu Beginn der Aktion war das Poco X3 für 199 Euro innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Wer damals also nicht zum Zuge gekommen ist, kann jetzt zuschlagen und ebenfalls günstig ein Handy erhalten, das ein unverschämt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzt. Die Stückzahlen sind aber begrenzt, sodass die Aktion schnell wieder vorbei sein kann. GIGA wird den Artikel aber immer wieder aktualisieren, wenn der Preis wieder sinkt.