Bei Saturn können Pokémon- und Nintendo-Fans aktuell so richtig absahnen: In der 3-für-2-Aktion schenkt euch Saturn ein Pokémon-Spiel eurer Wahl und beim Kauf eines Fernsehers bekommt ihr sogar die passende Nintendo Switch geschenkt. GIGA hat die Details.

3-für-2-Aktion bei Saturn: Kauft 3 Pokémon-Spiele und bezahlt nur 2

Bei Saturn gibt es gerade eine tolle Aktion, die sich kein Pokémon-Fan entgehen lassen sollte. Noch bis zum 8. März könnt ihr euch aus dem gesamten Pokémon-Spiele-Sortiment 3 Spiele für die Nintendo Switch und den 3DS aussuchen und bezahlt nur 2 davon, das günstigste gibt's gratis. Mit dabei ist zum Beispiel das neueste Abenteuer für die Switch „Pokémon-Legenden: Arceus“ oder die beiden Neuauflagen „Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle“.

Ab einem Warenwert von 59 Euro oder bei Marktabholung ist die Bestellung versandkostenfrei. Tipp: Wenn ihr euch erstmalig zum Saturn-Newsletter anmeldet, bekommt ihr einen Willkommensgutschein in Höhe von 10 Euro, der ab einem Einkaufswert von 100 Euro eingelöst werden kann.

Auch der neueste Ableger für die Switch „Pokémon-Legenden: Arceus“ ist bei der Saturn-Aktion dabei:

Pokémon-Legenden: Arceus – Willkommen in der Hisui-Region

Nintendo Switch gesucht? Saturn schenkt sie euch zum Top-Samsung-TV dazu

Saturn hat gerade die Spendierhosen an und schenkt euch nicht nur ein Pokémon-Spiel eurer Wahl: Ihr könnt beim Kauf eines Samsung-Fernsehers sogar eine Nintendo Switch gratis abstauben. Für 1.188 Euro (statt 1.699 Euro UVP) bekommt ihr den bestens ausgestatteten 55 Zoll Neo-QLED-TV mit 4K-Auflösung, einer nativen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, Dolby-Digital-Plus-Klangsystem und vier HDMI-Anschlüssen. Davon unterstützt einer sogar den 2.1-Standard, der Gaming in 4K@120fps möglich macht.

Bei der Nintendo Switch handelt es sich um die neue Edition in Neon-Rot/Neon-Blau. Auch bei diesem TV kann der 10 Euro Newsletter-Gutschein eingelöst werden. Lediglich Speditionskosten in Höhe von 29,90 Euro kommen noch hinzu, die ihr durch eine Abholung in einem Markt eurer Nähe allerdings umgehen könnt.

Weitere Informationen zum Angebot und den technischen Details des QLED-TVs von Samsung findet ihr hier:

